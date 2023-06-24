Часто ошибаетесь: почему нельзя говорить "ви гарно виглядаєте"

Украинцы часто делают комплименты другим. В частности, если их привлекает внешность собеседника или, к примеру, его или его наряды.

Так, земляки часто говорят кому-то фразу-комплимент "ви гарно виглядаєте". Однако ее лучше не употреблять.

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Почему нельзя говорить "ви гарно виглядаєте"

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал, почему эта фраза некорректна и как ее заменить.

Он подчеркнул: украинцы часто могут употреблять глагол "виглядати" (укр.) в несвойственном смысле. Так, говорить, что "ви гарно виглядаєте" можно, но не желательно.

По словам языковеда, слово "виглядати" (укр.) означает "выдвигаясь из чего-то, смотреть куда-то". То есть вы можете "виглядати з вікна" или "виглядати сина зі школи" (укр.).



Что значит "виглядати" (укр.) / скриншот видео

Когда нужно сказать о внешнем виде, употребляем словосочетание "мати вигляд" (укр.),

– подчеркнул Авраменко.

Так что лучше говорить, что женщина "має гарний вигляд", а не "гарно виглядає".

Так что языковед резюмировал: помните: заботясь о чистоте своего языка, вы уважаете не только себя, но и своих собеседников.

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