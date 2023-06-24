Часто ошибаетесь: почему нельзя говорить "ви гарно виглядаєте"
Украинцы часто делают комплименты другим. В частности, если их привлекает внешность собеседника или, к примеру, его или его наряды.
Так, земляки часто говорят кому-то фразу-комплимент "ви гарно виглядаєте". Однако ее лучше не употреблять.
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Почему нельзя говорить "ви гарно виглядаєте"
Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал, почему эта фраза некорректна и как ее заменить.
Он подчеркнул: украинцы часто могут употреблять глагол "виглядати" (укр.) в несвойственном смысле. Так, говорить, что "ви гарно виглядаєте" можно, но не желательно.
По словам языковеда, слово "виглядати" (укр.) означает "выдвигаясь из чего-то, смотреть куда-то". То есть вы можете "виглядати з вікна" или "виглядати сина зі школи" (укр.).
Что значит "виглядати" (укр.) / скриншот видео
Когда нужно сказать о внешнем виде, употребляем словосочетание "мати вигляд" (укр.),
– подчеркнул Авраменко.
Так что лучше говорить, что женщина "має гарний вигляд", а не "гарно виглядає".
Так что языковед резюмировал: помните: заботясь о чистоте своего языка, вы уважаете не только себя, но и своих собеседников.
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Как правильно называть шлепанцы на украинском
- Многие украинцы любят употреблять такое слово как "шлепанцы" (укр. шльопанці). Однако его следует выбросить из своего лексикона.
- Александр Авраменко заметил: "шльопанці" – это большее русское слово. В Украине оно имеет разговорный оттенок.
- В то же время у нас есть красивое украинское слово для обозначения этого типа обуви – "пантОфлі". То есть мягкие комнатные туфли без закаблУков.