Часто помиляєтесь: чому не можна казати "ви гарно виглядаєте"

Українці часто роблять компліменти іншим. Зокрема, якщо їх приваблює зовнішність співрозмовника чи, до прикладу, його або її вбрання.

Так, краяни часто кажуть комусь фразу-комплімент "гарно виглядаєте". Однак її краще не вживати.

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Чому не можна казати "ви гарно виглядаєте"

Відомий учитель і мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, чому ця фраза некоректна і як її замінити.

Він наголосив: українці часто можуть вживати дієслово "виглядати" у невластивому значенні. Так, казати, що "ви гарно виглядаєте" можна, але не бажано.

За словами мовознавця, слово "виглядати" означає "висуваючись з чогось, дивитися кудись". Тобто ви можете "виглядати з вікна" або "виглядати сина зі школи".



Що означає "виглядати" / скриншот відео

Коли потрібно сказати про зовнішній вигляд, вживаємо словосполучення "мати вигляд",

– наголосив Авраменко.

Тож краще казати, що жінка "має гарний вигляд", а не "гарно виглядає".

Тож мовознавець резюмував: пам'яйтайте: дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників.

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