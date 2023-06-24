Так, краяни часто кажуть комусь фразу-комплімент "гарно виглядаєте". Однак її краще не вживати.
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Чому не можна казати "ви гарно виглядаєте"
Відомий учитель і мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, чому ця фраза некоректна і як її замінити.
Він наголосив: українці часто можуть вживати дієслово "виглядати" у невластивому значенні. Так, казати, що "ви гарно виглядаєте" можна, але не бажано.
За словами мовознавця, слово "виглядати" означає "висуваючись з чогось, дивитися кудись". Тобто ви можете "виглядати з вікна" або "виглядати сина зі школи".
Що означає "виглядати" / скриншот відео
Коли потрібно сказати про зовнішній вигляд, вживаємо словосполучення "мати вигляд",
– наголосив Авраменко.
Тож краще казати, що жінка "має гарний вигляд", а не "гарно виглядає".
Тож мовознавець резюмував: пам'яйтайте: дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників.
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Як правильно називати шльопанці українською
- Чимало українців любить вживати таке слово як "шльопанці". Однак його варто викинути зі свого лексикону.
- Олександр Авраменко зауважив: шльопанці – це більше російське слово. В Україні воно має розмовний відтінок.
- Натомість у нас є красиве українське слово для позначення цього типу взуття – пантОфлі. Тобто м'які кімнатні туфлі без закаблУків.