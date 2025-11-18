"От Романа до Иордана": что на самом деле означает это известное выражение

В украинском языке немало выражений, которые обозначают смену народных календарных циклов. Они тонко и точно демонстрируют народные представления.

Что означает народное выражение "от Романа до Иордана", рассказывает 24 Канал, опираясь на объяснения ресурса "Межа".

Смотрите также С Международным днем студента: поздравления и открытки к празднику

Что означает выражение "от Романа до Иордана"?

С сегодняшнего дня несколько начинается цикл – зимне-новогодних праздников и обрядов. И девизом этого периода становится народное выражение – "От Романа до Иордана – украинское Рамадана!" или "От Романа по Иордан – украинский Рамадан!"

Это выражение – настоящий символ украинской праздничной зимы. Оно охватывает целый цикл традиционных праздников, которые начинаются 18 ноября – в день чествования святого Романа Кесарийского, и завершаются 6 января – на Иордана, то есть Праздник Крещения. Ранее этот цикл длился от 1 декабря до 19 января, но с изменением календаря даты сместились.

"От Романа до Иордана" – народное выражение, обозначает период зимних праздников в украинской традиции, а также на это время приходится пост, который заканчивается на Рождество. Именно этим объясняется часть "украинское Рамадана".

Что такое Рамадан?

Это священный девятый месяц исламского календаря, время обязательного поста (ураза), что является одним из пяти столпов ислама, когда правоверные мусульмане от рассвета до заката воздерживаются от еды, питья, курения и интима. Сосредотачиваются на духовном очищении, молитве, чтении Корана и благотворительности. Этот месяц символизирует самодисциплину, эмпатию к нуждающимся, прощение и укрепление веры, а завершается большим праздником Ураза-байрам (Рамадан-байрам).

В этот период украинцы "От Романа до Иордана", украинцы празднуют:

18 ноября – Романа;

21 ноября – Введение во храм Богородицы,

24 ноября – Екатерины;

30 ноября – Андрея;

4 декабря – Варвары;

5 декабря – Саввы;

6 декабря – День святого Николая;

9 декабря – Анны;

24 декабря – Сочельник;

25 декабря – Рождество Христово;

26 декабря – Марии;

27 декабря – Степана;

31 декабря Меланки;

1 января – Новый год;

1 января – Василия;

6 января – Крещение Господне.

Святки зимнего цикла: смотрите видео

Важно! Рождественский пост 2025 года длится с 16 ноября по 24 декабря. Один из самых длительных постов года – 40 дней духовного и физического воздержания перед праздником Рождества. Его еще называют – Филипповским.

Это время называют "украинским Рамаданом" в народе и шутливо, но с любовью. Ведь празднования продолжаются непрерывно более двух месяцев – с именинами, колядками, щедривками, вечерницами, застольями и семейным теплом.

Это выражение – не просто о календарь. Это о настроении, традиции, единство и магию зимы, которую украинцы сохраняют сквозь поколения.

"От Романа до Иордана" даже песню посвятили: смотрите видео

А если вы еще не успели поздравить родных и знакомых Романов с именинами, то сделайте это уже сейчас.