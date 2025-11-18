"Від Романа до Йордана": що насправді означає цей відомий вислів

В українській мові чимало висловів, які позначають зміну народних календарних циклів. Вони тонко і точно демонструють народні уявлення.

Що означає народний вислів "від Романа до Йордана", розповідає 24 Канал, опираючись на пояснення ресурсу "Межа".

Що означає вислів "від Романа до Йордана"?

Від сьогодні кілька розпочинається цикл – зимово-новорічних свят та обрядів. І дtвізом цього періоду стає народний вислів – "Від Романа до Йордана – українське Рамадана!" або "Від Романа по Йордан – український Рамадан!"

Цей вислів – справжній символ української святкової зими. Він охоплює цілий цикл традиційних свят, які починаються 18 листопада – у день вшанування святого Романа Кесарійського, і завершуються 6 січня – на Йордана, тобто Свято Водохреща. Раніше цей цикл тривав від 1 грудня до 19 січня, але зі зміною календаря дати змістилися.

"Від Романа до Йордана" – народний вислів, який позначає період зимових свят в українській традиції, а також на цей час припадає піст, який закінчується на Різдво. Саме цим пояснюється частина "українське Рамадана".

Що таке Рамадан?

Це священний дев'ятий місяць ісламського календаря, час обов'язкового посту (ураза), що є одним з п'яти стовпів ісламу, коли правовірні мусульмани від світанку до заходу сонця утримуються від їжі, пиття, куріння та інтиму. Зосереджуються на духовному очищенні, молитві, читанні Корану та благодійності. Цей місяць символізує самодисципліну, емпатію до нужденних, прощення та зміцнення віри, а завершується великим святом Ураза-байрам (Рамадан-байрам).

У цей період українці "Від Романа до Йордана", українці святкують:

18 листопада – Романа;

21 листопада – Ведення в храм Богородиці,

24 листопада – Катерини;

30 листопада – Андрія;

4 грудня – Варвари;

5 грудня – Сави;

6 грудня – День святого Миколая;

9 грудня – Анни;

24 грудня – Святвечір;

25 грудня – Різдво Христове;

26 грудня – Марії;

27 грудня – Степана;

31 грудня Меланки;

1 січня – Новий рік;

1 січня – Василя;

6 січня – Водохреща.

Важливо! Різдвяний піст 2025 триває з 16 листопада по 24 грудня. Один з найтриваліших постів року – 40 днів духовної та фізичної стриманості перед святом Різдва. Його ще називають – Пилипівським.

Цей час називають "українським Рамаданом" у народі і жартівливо, але з любов’ю. Адже святкування тривають безперервно понад два місяці – з іменинами, колядками, щедрівками, вечорницями, застіллями та родинним теплом.

Цей вислів – не просто про календар. Це про настрій, традиції, єдність і магію зими, яку українці зберігають крізь покоління.

