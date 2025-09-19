За что сейчас отчисляют студентов из ЛНУ имени Ивана Франко
- 15 студентов первого курса ЛНУ отчислили из вуза из-за отсутствия на учебе в течение первых 10 дней.
- В этом году еще продолжается вступительная кампания.
С начала этого учебного года из Львовского национального университета отчислили 65 студентов. Они в основном написали заявление по собственному желанию.
Среди них есть и первокурсники, и второкурсники, и третьекурсники. Первый проректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Андрей Гукалюк рассказал 24 Каналу о причинах отчислений.
Почему студентов отчисляют из ЛНУ?
Первый проректор Львовского национального университета отметил, что 15 студентов-первокурсников отчислили из ЗВО, потому что они в течение первых 10 дней не появились на учебу.
Это и ребята, и девушки. Причины отчислений могут быть разные,
– уточнил он.
И добавил, что в рамках вступительной кампании абитуриенты имеют право подавать много заявлений в разные вузы. При этом могут выполнять требования к зачислению в несколько ЗВО. Впоследствии из того университета, где они не появились на обучение, их отчисляют.
Отчисляют также по этой причине и тех, кто находится за рубежом, если такие лица не появились на обучение в течение 10 дней. Ведь у нас обучение – в аудиторном формате,
– акцентировал Гукалюк.
И уточнил, что вуз контактировал с такими студентами и по ним после отменяли приказы о зачислении на обучение.
Сколько человек стали студентами ЛНУ?
- Продолжается нынешняя вступительная кампания.
- в 2025 году в ЛНУ имени Ивана Франко зачислили 2021 парня и 5657 девушек.
- В прошлом году в вуз пришли учиться 2274 парня и 5254 девушки.