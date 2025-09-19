С начала этого учебного года из Львовского национального университета отчислили 65 студентов. Они в основном написали заявление по собственному желанию.

Среди них есть и первокурсники, и второкурсники, и третьекурсники. Первый проректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Андрей Гукалюк рассказал 24 Каналу о причинах отчислений.

Почему студентов отчисляют из ЛНУ?

Первый проректор Львовского национального университета отметил, что 15 студентов-первокурсников отчислили из ЗВО, потому что они в течение первых 10 дней не появились на учебу.

Это и ребята, и девушки. Причины отчислений могут быть разные,

– уточнил он.

И добавил, что в рамках вступительной кампании абитуриенты имеют право подавать много заявлений в разные вузы. При этом могут выполнять требования к зачислению в несколько ЗВО. Впоследствии из того университета, где они не появились на обучение, их отчисляют.

Отчисляют также по этой причине и тех, кто находится за рубежом, если такие лица не появились на обучение в течение 10 дней. Ведь у нас обучение – в аудиторном формате,

– акцентировал Гукалюк.

И уточнил, что вуз контактировал с такими студентами и по ним после отменяли приказы о зачислении на обучение.

Сколько человек стали студентами ЛНУ?