З початку цього навчального року з Львівського національного університету відрахували 65 студентів. Вони здебільшого написали заяву за власним бажанням.

Серед них є і першокурсники, і другокурсники, і третьокурсники. Перший проректор Львівського національного університету імені Івана Франка Андрій Гукалюк розповів 24 Каналу про причини відрахувань.

Чому студентів відраховують з ЛНУ?

Перший проректор Львівського національного університету зазначив, що 15 студентів-першокурсників відрахували із ЗВО, бо вони протягом перших 10 днів не з'явилися на навчання.

Це і хлопці, і дівчата. Причини відрахувань можуть бути різні,

– уточнив він.

І додав, що у межах вступної кампанії вступники мають право подавати багато заяв у різні виші. При цьому можуть виконувати вимоги до зарахування у декілька ЗВО. Згодом з того університету, де вони не з'явилися на навчання, їх відраховують.

Відраховують також з цієї причини і тих, хто перебуває за кордоном, якщо такі особи не з'явилися на навчання протягом 10 днів. Адже в нас навчання – в аудиторному форматі,

– акцентував Гукалюк.

І уточнив, що виш контактував з такими студентами і щодо них опісля скасовували накази щодо зарахування на навчання.

Скільки осіб стали студентами ЛНУ?