За що зараз відраховують студентів із ЛНУ імені Івана Франка
- 15 студентів першого курсу ЛНУ відрахували з вишу через відсутність на навчанні протягом перших 10 днів.
- Цьогоріч ще триває вступна кампанія.
З початку цього навчального року з Львівського національного університету відрахували 65 студентів. Вони здебільшого написали заяву за власним бажанням.
Серед них є і першокурсники, і другокурсники, і третьокурсники. Перший проректор Львівського національного університету імені Івана Франка Андрій Гукалюк розповів 24 Каналу про причини відрахувань.
Чому студентів відраховують з ЛНУ?
Перший проректор Львівського національного університету зазначив, що 15 студентів-першокурсників відрахували із ЗВО, бо вони протягом перших 10 днів не з'явилися на навчання.
Це і хлопці, і дівчата. Причини відрахувань можуть бути різні,
– уточнив він.
І додав, що у межах вступної кампанії вступники мають право подавати багато заяв у різні виші. При цьому можуть виконувати вимоги до зарахування у декілька ЗВО. Згодом з того університету, де вони не з'явилися на навчання, їх відраховують.
Відраховують також з цієї причини і тих, хто перебуває за кордоном, якщо такі особи не з'явилися на навчання протягом 10 днів. Адже в нас навчання – в аудиторному форматі,
– акцентував Гукалюк.
І уточнив, що виш контактував з такими студентами і щодо них опісля скасовували накази щодо зарахування на навчання.
Скільки осіб стали студентами ЛНУ?
- Триває цьогорічна вступна кампанія.
- 2025 року до ЛНУ імені Івана Франка зарахували 2021 хлопця та 5657 дівчат.
- Торік до вишу прийшли навчатися 2274 хлопці та 5254 дівчини.