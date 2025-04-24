Заместитель Лисового заявил, что часть аспирантов отчисляют из вузов

Аспирантов, поступивших в 2022, 2023 годах, постепенно отчисляют из учебных заведений. Причина – их неуспеваемость в учебе.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в комментарии Новости.LIVE, отмечает 24 Канал. В частности, заметил, что многие аспиранты, которые поступили в эти годы, сделать это для получения отсрочки от мобилизации, а не из-за желания заниматься наукой.

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Часть аспирантов отчисляют из учебных заведений

Чиновник напомнил, что в 2022 и 2023 годах в Украине еще можно было поступить на дневную форму по контракту в аспирантуру и получить отсрочку. Поэтому многие мужчины призывного возраста использовали такую образовательную лазейку во избежание мобилизации. Зато сейчас их отчисляют за неуспеваемость.

Отметим, что в прошлом году МОН накануне вступительной кампании в аспирантуру значительно изменило ее правила. В частности, отменили набор абитуриентов на дневную форму по контракту, чтобы отсеять тех, кто не желал заниматься наукой, а хотел получить отсрочку. В этом году поступить на дневную форму в аспирантуру можно будет также только на бюджет. На контракт можно поступать разве что на заочную и вечернюю формы. Но такие студенты отсрочки не будут иметь.

Так, Винницкий убежден, что дневная форма обучения в аспирантуре должна быть предусмотрена для тех, кто действительно хочет создавать будущее науки, а не просто оформить отсрочку.

Также он заявил, что контрактная форма часто не обеспечивала качественной подготовки, ведь ее выбирали люди, которые уже имели сложившуюся жизнь.

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Какие изменения в этом году ожидают поступающих в аспирантуру