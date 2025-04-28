В МОН анонсировали новую волну отчислений из аспирантуры

В Украине в результате проверок отчислили из высших учебных заведений 3 тысячи аспирантов, поступивших в 2023 году. И это – не окончательная цифра.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в комментарии Новости.LIVE, отмечает 24 Канал. И добавил, что в июне будет новая волна отчислений.

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В Украине будет новая волна отчислений из аспирантуры

Чиновник рассказал, что значительное количество отчислений состоится из-за невыполнения учебных или индивидуальных планов по результатам июньской сессии. Постановление Кабмина позволило сделать МОН интенсификацию этих проверок.

Наша цель – не отчислить. Речь идет не об охоте на ведьм. Потому что если аспирант осуществляет свою научную работу, пишет статьи, проводит исследования, ходит на лекции, может сдать все экзамены, то пожалуйста. Для этого и существует аспирантура. Наша цель выделить тех, кто использует аспирантуру не по назначению,

– подчеркнул Винницкий.

И добавил, что к сожалению, по наблюдениям, большое количество поступающих 2022 – 2023 годов не дойдет до защиты научной работы.

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