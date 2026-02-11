Не "откритка": как еще назвать открытку на украинском языке

Почти к каждому празднику – государственного, религиозного, народного мы посылаем друг другу "открытки", пусть сегодня это электронные изображения. Впрочем, на украинском эта картинка называется по-другому и даже имеет несколько названий.

Как называть "открытку" на украинском, рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

Как называть на украинском "откритку"?

Этот кусочек декорированной или иллюстрированной бумаги является знаком общения, переписки, внимания, поздравления, а сегодня – предметом коллекционирования.

Вы их знаете и точно видели, хотя возможно, бумажными и не пользуетесь, а перешли на электронный формат. Еще несколько лет назад их очень часто присылали в праздники родным и друзьям (а о том, как правильно "по адресу" или "на аресу", мы писали ранее). И мы говорим о "открытке". Немножко расскажем, как образовалось это слово.

Это русское слово образовалось от словосочетания "открытое письмо". Когда в ХІХ веке появился этот вид карточек, они пересылались без конверта, что делало текст доступным для прочтения всем, то есть – открытым ("открытым"). Позже название трансформировалось в "открытую карточку", а затем – в "открытку".

Впрочем, в украинском языке такого слова нет, и даже при дословном переводе, оно звучит по-другому.

Словарь украинского языка (СУМ-20) подает термин "листівка" – небольшой лист с рисунком или текстом, что отправляется по почте без конверта.

Слово имело другой путь образования – "листівка" образовано от слова "лист" – как письменное сообщение, с суффиксом -івка, что означает предмет, связанный с письмом.

Ну а слово "лист" происходит из праславянского listъ – лист растения или кусок тонкого материала, толщиной, как листок.

Кроме того, слово "открытка" многозначное: