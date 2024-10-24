Время "отоплювати хату", но правильно ли так говорить на украинском: давайте разберемся вместе

На дворе середина осени и среднесуточная температура снизилась, а еще начался период обогрева домов. И мы чаще слышим выражение "отапливать дом", но правильно ли именно так говорить?

Как согреться в доме осенью и зимой – конечно ее "отоплювати"! Но этот процесс в украинском языке звучит совсем по другому, Освіта 24 поможет выяснить как именно.

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Как же правильно назвать процесс обогрева дома

Фраза "отоплювати хату" является калькой с русского "отапливать дом", а на украинском выражение звучит по-другому.

Делать теплым помещение печами или специальными нагревательными устройствами в украинском языке звучит как – "опалювати", "обігрівати" і даже "огрівати". Хотя в словарях можно встретить и "отапливать".

Надворі травень, але оранжерею ще опалюють (Олександр Донченко);

До грубки, яка обігрівала все приміщення станції, тулилося кілька маленьких істот (Михайло Чабанівський);

Пічка огрівала й другу класну кімнату (Олександр Копиленко);

Ніхто цього приміщення ніколи не отоплював (Юрій Збанацький).

Но слово "опалювати" можем встретить в значении "обжигать" – то есть обжарить, обжечь огнем. А также и в переносном значении – "опалить/обжечь взглядом или поцелуем". А еще – ветер и солнце тоже "опалюють".

Само слово"топить" украинские словари фиксируют так же, но оно касается печи или камина – топить печь, или топить камин, в значении – разжигать и поддерживать в ней огонь.

Для уюта – растопите камин! / Иллюстративное фото