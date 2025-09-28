Студенты в Украине имеют отсрочку от мобилизации, если учатся на дневной или дуальной форме. При этом не нарушают правило последовательности получения образования.

Первый проректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Андрей Гукалюк рассказал 24 Каналу, что их вуз всю информацию о студентах направляет в ТЦК. Даже в отношении лиц призывного возраста, которые поступили на первый курс.

Читайте "30 июня всех отчисляют": будут ли студенты иметь отсрочку во время летних каникул

Нужно ли студенту подтверждать отсрочку в ТЦК?

Педагог отметил, что вуз требует у всех студентов-мужчин обязательно военно-учетный документ.

Всех поступающих направляем в ТЦК, чтобы они подтвердили то, что они учатся в учреждении высшего образования,

– уточнил первый проректор ЛНУ.

По его словам, таким студентам в ЗВО советуют осуществлять такие визиты в ТЦК каждые полгода, поскольку кого-то после сессии могут отчислить.

Если студента отчислят, мы подаем информацию об отчисленных студентов в соответствующие территориальные центры комплектации и соцподдержки,

– сообщил Гукалюк.

Он отметил: если студент получил право на отсрочку и пользуется ею, то должен известить об этом ТЦК. Это ответственность и обязанность студентов. Им сообщают при поступлении о правилах воинского учета.

Если ты имеешь право на отсрочку, – подтверди ее в соответствующем ТЦК, а не жди, когда тебя остановят на улице и доказывай тогда, что ты студент,

– акцентировал педагог.

И добавил, что сознательные студенты идут в ТЦК, малосознательные могут игнорировать сообщения, но это тогда вопрос их взаимодействия с ТЦК. В ЗВО свою миссию выполнили, когда зачислили соответствующих студентов, сообщили необходимую информацию в ТЦК и выдали студентам по запросу официальный документ о получении высшего образования.

К теме Когда студент может потерять право на отсрочку

Когда студент может потерять право на отсрочку?