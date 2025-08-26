Укр Рус
26 августа, 15:18
Средства вернутся государству: какой срок действия имеют деньги из "Пакета школьника"

Мария Волошин
Основні тези
Родители первоклассников могут получить 5 тысяч гривен в рамках программы "Пакет школьника". И потратить эти деньги надо в течение 180 дней с момента зачисления средств на счет.

Об этом говорится в условиях участия в программе. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

Когда надо потратить полученные средства?

Денежную помощь будут предоставлять родителям в безналичной форме и зачислять на специальный счет – Дия.Картку.

Если семья не пользуется Дия, родители или опекуны должны обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда с письменным заявлением о предоставлении помощи.

Заявление на получение выплаты в Дии или Пенсионном фонде можно подать до 15 ноября.

Потратить средства можно для приобретения школьных принадлежностей, детской одежды и обуви.

Неиспользованные средства автоматически вернутся в госбюджет.

Что известно о "Пакете школьника"?

  • В июле в Украине появилась еще одна выплата – "Пакет школьника".

  • В ее рамках семья сможет получить для своего первоклассника, который пойдет на очное обучение, 5 тысяч гривен.

  • Деньги предусмотрели на покупку необходимых канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви.

  • Получить "Пакет школьника" сможет каждая украинская семья. Заявку можно подавать через Дию.

  • Выплата не повлияет на назначение жилищных субсидий или других социальных пособий.