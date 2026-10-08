Поспешите получить деньги: родители еще могут оформить "Пакет школьника"

Родители первоклассников в этом году еще могут подать заявку на на получение "Пакета школьника". Срок подачи заявок – до 1 ноября.

Государство выплачивает 5 000 гривен на приобретение необходимых для учебы вещей. Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

На что можно потратить средства

Средства можно потратить на канцелярские принадлежности, книги, одежду и обувь для ребенка.

По словам Кондратюк, в этом году в условиях эскалации российских атак обучение для многих школьников и их родителей проходит в сложных условиях, поэтому такая финансовая помощь является актуальной.

Оформить выплату можно онлайн через приложение "Дия" или офлайн в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

По данным Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, по состоянию на 8 октября уже подано более 196 тысяч заявлений на получение помощи. Почти 186 тысяч из них одобрены.

Кто может получить "Пакет школьника"

Оформить помощь может:

один из родителей;

усыновитель;

опекун или другой законный представитель ребенка.

Снять эти средства наличными или перевести их на другую карту нельзя.