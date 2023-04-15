Как оригинально на Пасху поздравить друг друга с праздником

Украинцы в светлый праздник Пасхи здороваются "Христос Воскрес!" – "Воістину воскрес!". Также желают друг другу всех благополучий.

Языковед Александр Авраменко рассказал, как на украинском правильно и небанально поздравить с Пасхой. И предложил выучить несколько новых красивых фраз.

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Как оригинально на Пасху поздравить друг друга

Авраменко напомнил: издавна украинцы желали друг другу здоровья, удачи, удачи. При этом говорили: "З роси і води Вам!" А когда желали изобилия, говорили: "Хай дім буде повна чаша!".

Поэтому вместо желания здоровья, довольства и радости, можете так оригинально поздравлять друг друга с праздниками:

З роси та води вам!

Хай дім буде повна чаша!

Нехай радість живе у Вашому серці!

При этом языковед отмечает: если эти приветствия вы выражаете в письменной форме, помните о правописании.

Местоимения "Вам", "Вашему" следует писать с заглавной буквы, если пожелание касается одного человека. Если же двух и более человек – следует писать эти местоимения с малой буквы.

Приветствуйте искренне и вкусно,

– советует Авраменко.

А вот как правильно здороваться по-украински в светлый праздник Пасхи, читайте в нашей подборке по ссылке.