Как оригинально на Пасху поздравить друг друга с праздником
Источник:"Завтрак с 1+1"
Украинцы в светлый праздник Пасхи здороваются "Христос Воскрес!" – "Воістину воскрес!". Также желают друг другу всех благополучий.
Языковед Александр Авраменко рассказал, как на украинском правильно и небанально поздравить с Пасхой. И предложил выучить несколько новых красивых фраз.
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Как оригинально на Пасху поздравить друг друга
Авраменко напомнил: издавна украинцы желали друг другу здоровья, удачи, удачи. При этом говорили: "З роси і води Вам!" А когда желали изобилия, говорили: "Хай дім буде повна чаша!".
Поэтому вместо желания здоровья, довольства и радости, можете так оригинально поздравлять друг друга с праздниками:
- З роси та води вам!
- Хай дім буде повна чаша!
- Нехай радість живе у Вашому серці!
При этом языковед отмечает: если эти приветствия вы выражаете в письменной форме, помните о правописании.
Местоимения "Вам", "Вашему" следует писать с заглавной буквы, если пожелание касается одного человека. Если же двух и более человек – следует писать эти местоимения с малой буквы.
Приветствуйте искренне и вкусно,
– советует Авраменко.