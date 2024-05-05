Как яйцо на Пасху: какими красивыми пасхальными фразеологизмами богат наш язык

На днях большинство украинцев отмечает Пасхальные праздники. С ними связано немало традиций и примет.

Символизм Господнего Воскресения можно проследить и в языковых традициях. В частности, запечатлены они во фразеологизмах, о которых расскажет Образование 24.

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Какие фразеологизмы и поговорки о Пасхе стоит знать

В Институте языкознания имени Потебни НАН Украины рассказали об интересных фразеологизмах и поговорках, которые вы можете употреблять к Пасхе.

Як на Великдень (вдягнутися, прибратися) – очень пышно, по-праздничному.

Не к Різдву йде, а к Великодню: уночі тріщить, а вдень плющить.

Не кожний день Великдень, а хліб не паска.

На Великдень на соломі, проти сонця діти грались собі крашанками.

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Пасхальные фразеологизмы с Луганщины

Популяризатор языка Седа Власова взамен отметила: Пасха – возможность в очередной раз подсветить украинскость нашей Луганщины. І предложила подборку пасхальных фразеологизмов из этого региона:

Багато пасок з'їв/ з'їла – говорим о зрелом человеке;

до японської Паски робити – очень долго;

як яйце на Паску – говорим о ярком и нелепых нарядах;

як дурний на Паску (наїстися) – досыта;

відгуляли дівки Паску – говорим о хороших временах, что прошли;

як чорт на паску (витріщатися) – враждебно, неприязненно;

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