Поэтому Образование 24 предлагает вам запомнить, как еще можно называть этот светлый праздник. А также напомним вам, как здороваются на Пасху.
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Как в Украине еще называют Пасху
Так, языковеды информируют, что Пасху еще можно называть так:
- Великодень;
- Великодні свята (святки);
- Світла (Свята) Неділя;
- за церковним календарем – Свята Пасха;
- Воскресіння Господа Ісуса Христа (укр.).
Праздник воспринимают как символ всеобщего возрождения и обновления. Пасху, к слову, празднуют в Украине еще с X века.
В первый день праздника украинцы приветствуют друг друга словами "Христос воскрес!" и слышат в ответ "Воистину воскрес!".
Считают, что в этот день свяченое яйцо как символ жизни приобретает магическую силу.
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