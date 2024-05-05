Поэтому Образование 24 предлагает вам запомнить, как еще можно называть этот светлый праздник. А также напомним вам, как здороваются на Пасху.

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Как в Украине еще называют Пасху

Так, языковеды информируют, что Пасху еще можно называть так:

Великодень;

Великодні свята (святки);

Світла (Свята) Неділя;

за церковним календарем – Свята Пасха;

Воскресіння Господа Ісуса Христа (укр.).

Праздник воспринимают как символ всеобщего возрождения и обновления. Пасху, к слову, празднуют в Украине еще с X века.

В первый день праздника украинцы приветствуют друг друга словами "Христос воскрес!" и слышат в ответ "Воистину воскрес!".

Считают, что в этот день свяченое яйцо как символ жизни приобретает магическую силу.

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