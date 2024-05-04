Образование 24 при этом подскажет, как правильно здороваться и поздравлять с праздником на украинском.

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Как правильно поздравлять с Пасхой на украинском языке

В период пасхальных праздников большинство украинцев, по крайней мере на Западе Украины, переходит на христианские приветствия.

Поэтому земляки приветствуются и отвечают так: "Христос воскрес! – Воістину воскрес!".

Также в этот великий праздник украинцы желают своим родным, друзьям и знакомым всяческих благ.

Известный украинский языковед Александр Авраменко в "Завтраке с 1+1" рассказал, как правильно поздравлять с праздником. Говорится, к слову, не только о Пасхе, а вообще о праздниках.

Педагог рассказал, как выражали пожелания издавна.

Когда желали здоровья, успеха, удачи, говорили: "З роси та води Вам!". А желая достатка – "Хай дім буде повна чаша!", "Нехай радість живе у вашому серці!",

– отметил языковед.

И добавил: если эти поздравления выражаете в письменной форме, то местоимение Вам, Вашем пишем с большой буквы только тогда, когда пожелание касается одного человека. Если двух и более – с маленькой буквы.