Освіта 24 при цьому підкаже, як правильно вітатися та вітати зі святом українською.
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Як правильно вітати з Великоднем українською
У період великодніх свят більшість українців, принаймні на Заході України, переходить на християнські вітання.
Тож краяни вітаються та відповідають так: "Христос воскрес! – Воістину воскрес!".
Також у це велике свято українці бажають своїм рідним, друзям та знайомим всіляких благ.
Відомий український мовознавець Олександр Авраменко у "Сніданку з 1+1" розповів, як правильно вітати зі святом. Мовиться, до слова, не лише про Великдень, а загалом про свята.
Педагог розповів, як висловлювали побажання здавна.
Коли зичили здоров'я, успіху, удачі, казали: "З роси та води Вам!". А бажаючи достатку – "Хай дім буде повна чаша!", "Нехай радість живе у вашому серці!",
– зазначив мовознавець.
І додав: якщо ці привітання висловлюєте у письмовій формі, то займенник Вам, Вашому пишемо з великої літери лише тоді, коли побажання стосується однієї людини. Якщо двох і більше – з малої букви.
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