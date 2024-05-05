В этот день стоит придерживаться и языковых традиций также. Поэтому Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" расскажет, как правильно на украинском рассказывать о Воскресении Христовом.

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Как правильно говорить на украинском о Пасхе

У семьдесят второй подборке расскажем вам, какие суржиковые слова вы можете слышать или употреблять, когда рассказываете о Великом дне. Также подскажем правильные названия.

Что мы празднуем

Пасха, Паска, Великдень, Воскресіння Христове;

В большинстве словарей украинского языка за Воскресением Христовым закреплено название "Великдень". А "Воскресіння Христове" – более церковный вариант. Это название используют и в торжественном стиле и в художественных произведениях.

Относительно названия "Пасха", то украинский языковед Александр Авраменко говорит, что слово "ПасХа" означает "Пейсах", "Песах" – а это иудейский праздник. Но литератор и кандидат филологических наук Роман Дубровский отмечает, что в других словарях слово "Пасха" таки есть.

Украинцы также могут называть Пасху "Паскою". Все же "паскою" украинцы привыкли называть пасхальный хлеб. Поэтому лучше отдавать предпочтение вышеупомянутым названиям.

Что мы святим

куліч – паска, бабка, баба;

Обычно в Украине Пасхальный хлеб называют "паскою". Также можно услышать такие названия как "баба", "бабка". А вот название "куліч" не стоит употреблять, ведь оно не украинское, а русское.

писанки, крашанки;

Перед Пасхой вы можете святить и "писанки", и "крашанки". Писанки – это сырые яйца, покрытые узорами. А крашанки – сваренные, закрашенные в один цвет яйца, которыми играют в пасхальные забавы.

колбаса – ковбаса;

творог – сир;



Украинцы празднуют Пасху / картина Николая Пимоненко

Также запомните другие слова, которые вы можете употреблять в период Воскресения Христова:

корзина – кошик;

купляти – купувати;

готовитися – готуватися;

празнувати, празникувати, святкувати;

свєча – свічка;

поздоровлення, привітання;

Чистий четверг – Чистий четвер.

Поэтому празднуем Пасху с надеждой на победу и верой, что Христово Воскресение в 2025 году мы будем встречать в мирной, свободной и сильной Украине!