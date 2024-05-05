У цей день варто дотримуватися і мовних традицій також. Тому Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" розповість, як правильно українською розповідати про Воскресіння Христове.

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Як правильно говорити українською про Великдень

У сімдесят другій добірці розповімо вам, які суржикові слова ви можете чути чи вживати, коли розповідаєте про Великий день. Також підкажемо правильні назви.

Що ми святкуємо

Пасха, Паска, Великдень, Воскресіння Христове;

У більшості словників української мови за Воскресінням Христовим закріплена назва "Великдень". А "Воскресіння Христове" – більш церковний варіант. Цю назву використовують і в урочистому стилі та в художніх творах.

Щодо назви "Пасха", то український мовознавець Олександр Авраменко каже, що слово "ПасХа" означає "Пейсах", "Песах" – а це іудейське свято. Натомість літератор та кандидат філологічних наук Роман Дубровський наголошує, що в інших словниках слово "Пасха" таки є.

Українці також можуть називати Великдень "Паскою". Все ж "паскою" українці звикли називати великодній хліб. Тому краще віддавати перевагу вищезгаданим назвам.

Що ми святимо

куліч – паска, бабка, баба;

Зазвичай в Україні Великодній хліб називають "паскою". Також можна почути такі назви як "баба", "бабка". А от назву "куліч" не варто вживати, адже вона є не українською, а російською.

писанки, крашанки;

Перед Великоднем ви можете святити і писанки, і крашанки. Писанки – це сирі яйця, вкриті візерунками. А крашанки – зварені, зафарбовані в один колір яйця, якими грають у великодні забави.

колбаса – ковбаса;

творог – сир;



Українці святкують Великдень / картина Миколи Пимоненка

Також запам'ятайте інші слова, які ви можете вживати у період Воскресіння Христового:

корзина – кошик;

купляти – купувати;

готовитися – готуватися;

празнувати, празникувати, святкувати;

свєча – свічка;

поздоровлення, привітання;

Чистий четверг – Чистий четвер.

Тож святкуймо Великдень з надією на перемогу та вірою, що Христове Восресіння у 2025 році ми зустрічатиме у мирній, вільній та сильній Україні!