Тож Освіта 24 пропонує вам запам'ятати, як ще можна називати це світле свято. А також нагадаємо вам, як вітаються на Великдень.
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Як в Україні ще називають Великдень
Так, мовознавці інформують, що Великдень ще можна називати так:
- Великодень;
- Великодні свята (святки);
- Світла (Свята) Неділя;
- за церковним календарем – Свята Пасха;
- Воскресіння Господа Ісуса Христа.
Свято сприймають як символ загального відродження та оновлення. Великдень, до слова, святкують в Україні ще з X століття.
У перший день свята українці вітають одне одного словами "Христос воскрес!" і чують у відповідь "Воістину воскрес!".
Вважають, що в цей день свячене яйце як символ життя набуває магічної сили.
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