Як яйце на Паску: якими красивими великодніми фразеологізмами багата наша мова

Цими днями більшість українців відзначає Великодні свята. З ними пов'язано чимало традицій та прикмет.

Символізм Господнього Воскресіння можна простежити і у мовних традиціях. Зокрема, закарбовані вони у фразеологізмах, про які розповість Освіта 24.

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Які фразеологізми та приказки про Великдень варто знати

В Інституті мовознавства імені Потебні НАН України розповіли про цікаві фразеологізми та приказки, які ви можете вживати до Пасхи.

Як на Великдень (вдягнутися, прибратися) – дуже пишно, по-святковому.

Не к Різдву йде, а к Великодню: уночі тріщить, а вдень плющить.

Не кожний день Великдень, а хліб не паска.

На Великдень на соломі, проти сонця діти грались собі крашанками.

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Великодні фразеологізми з Луганщини

Популяризаторка мови Сєда Власова натомість зазначила: Великдень – нагода укотре підсвітити українськість нашої Луганщини. І запропонувала добірку великодніх фразеологізмів з цього регіону:

Багато пасок з'їв/ з'їла – кажемо про зрілу людину;

до японської Паски робити – дуже довго;

як яйце на Паску – кажемо про яскраве і недоладне вбрання;

як дурний на Паску (наїстися) – досита;

відгуляли дівки Паску – кажемо про гарні часи, що минули;

як чорт на паску (витріщатися) – вороже, неприязно;

Раніше ми також розповідали, як правильно вітатися на Великдень. Про це читайте за посиланням.