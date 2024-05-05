Як яйце на Паску: якими красивими великодніми фразеологізмами багата наша мова
Цими днями більшість українців відзначає Великодні свята. З ними пов'язано чимало традицій та прикмет.
Символізм Господнього Воскресіння можна простежити і у мовних традиціях. Зокрема, закарбовані вони у фразеологізмах, про які розповість Освіта 24.
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Які фразеологізми та приказки про Великдень варто знати
В Інституті мовознавства імені Потебні НАН України розповіли про цікаві фразеологізми та приказки, які ви можете вживати до Пасхи.
- Як на Великдень (вдягнутися, прибратися) – дуже пишно, по-святковому.
- Не к Різдву йде, а к Великодню: уночі тріщить, а вдень плющить.
- Не кожний день Великдень, а хліб не паска.
- На Великдень на соломі, проти сонця діти грались собі крашанками.
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Великодні фразеологізми з Луганщини
Популяризаторка мови Сєда Власова натомість зазначила: Великдень – нагода укотре підсвітити українськість нашої Луганщини. І запропонувала добірку великодніх фразеологізмів з цього регіону:
- Багато пасок з'їв/ з'їла – кажемо про зрілу людину;
- до японської Паски робити – дуже довго;
- як яйце на Паску – кажемо про яскраве і недоладне вбрання;
- як дурний на Паску (наїстися) – досита;
- відгуляли дівки Паску – кажемо про гарні часи, що минули;
- як чорт на паску (витріщатися) – вороже, неприязно;
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