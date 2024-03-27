Можно ли называть праздник Пасхи "Паской"

Пасха является одним из важнейших праздников в году. Часть украинцев по всему миру будет праздновать ее уже в это воскресенье.

При этом они могут называть этот праздник по-разному. А вот стоит ли называть Пасху “Паской”, расскажет Образование 24.

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Можно ли называть Пасху "Паской"

В большинстве украинских словарей Воскресение Господне прописано как "Великдень", то есть "Великий день". А вот название "Воскресение Христово" – более церковный вариант. Также это название вы можете встретить в торжественном стиле и художественных произведениях.

Часто вы можете услышать и название "Пасха". К примеру, известный украинский языковед Александр Авраменко отмечает, что в словаре украинского языка Бориса Гринченко нет слова "ПасХа" для обозначения "Великодня" (укр.).

Но литератор и кандидат филологических наук Роман Дубровский говорит, что в других словарях слово "Пасха" таки есть. В частности, и в Академическом толковом словаре украинского языка для обозначения праздника Великодня.

В отдельных областях нашего государства также можно услышать название "Паска". Это разговорный вариант. Все же "паской" украинцы привыкли называть пасхальный хлеб. Но если вы так будете называть Пасху – фатальной ошибки не сделаете.

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Как правильно называть пасхальный хлеб