Верующие пекут куличи (укр. паски), расписывают и красят "писанки" и "крашанки". Что интересно, немало украинцев не знает, можно ли употреблять оба слова для обозначения пасхальных символов.

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Как правильно назвать пасхальное яйцо

Украинцы также часто могут путать эти понятия. Зато разница между ними таки есть. При этом заметим, что оба эти слова – присущи нашему языку.

Так, писанки – это сырые яйца, покрытые узорами. А крашанки – это сваренные, закрашенные в один цвет яйца, которыми играют в пасхальные забавы.

Что стоит знать о писанке

сырое яйцо (иногда для учебной росписи его выдувают);

не употребляют в пищу;

пишут пчелиным воском и красят в 2 – 4 цвета;

наносят орнаменты, воплощающие в себе определенные смыслы;

дарят, чтобы пожелать здоровья, рождения детей, для защиты рода, дома и хозяйства, пишут на хороший урожай, на дождь, для защиты от молнии и других проблем.

Что стоит знать о крашанке

вареное яйцо;

его употребляют в пищу;

яйцо красят одним цветом, например, в луковой шелухе. Иногда пасхальные яйца украшают листочками молодой травы и петрушки, прикладывая ее к яйцу во время окрашивания.

пасхальными яйцами играют в пасхальные забавы (в набитки, котка, броска).

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Интересные исторические факты о писанках и пасхальных яйцах

В каждой семье изготавливали разное количество писанок и пасхальных яиц – от 12 до 60 писанок. Столько же и пасхальных яиц – все зависело от количества членов рода и близких, которых планировали навестить.

Писанки могли писать в течение всего Великого поста или только в последнюю его неделю, особенно в Чистый четверг.

Крашенки делают обычно в Пасхальную субботу.