В частности, из уст земляков можно услышать неправильное название даже одного из самых больших символов праздника Воскресения Христового. Образование 24 при этом подскажет, как по-украински назвать главное блюдо пасхального стола.

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Когда в 2024 году украинцы будут праздновать Пасху

В 2024 году празднование Пасхи в Украине в разных конфессиях не приходится на одну дату.

Римо-католики будут отмечать Воскресение Господне 31 марта. Зато православные и греко-католики – 5 мая.

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Как правильно называть пасхальный хлеб

Так, украинцы иногда могут неправильно называть сладкий сдобный высокий белый хлеб цилиндрической формы, что по православному обычаю выпекают к Пасхе. В частности, называют его "кулічем".

Однако надо быть очень внимательными при выборе названия для праздничного хлеба. Тем более, что слово "кулич" является неукраинским.

Украинцы пекут "паску" – и ни в коем случае не "кулич". Последнее слово, кстати, активно распространено в языке русском.