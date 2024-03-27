Віряни печуть паски, розписують та фарбують писанки і крашанки. Що цікаво, чимало українців не знає, чи можна вживати обидва слова на позначення великодніх символів.

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Як правильно назвати великоднє яйце

Українці також часто можуть плутати ці поняття. Натомість різниця між ними таки є. При цьому зауважимо, що обидва ці слова – притаманні нашій мові.

Так, писанки – це сирі яйця, вкриті візерунками. А крашанки – це зварені, зафарбовані в один колір яйця, якими грають у великодні забави.

Що варто знати про писанку

сире яйце (інколи для навчального розпису його видувають);

не вживають у їжу;

пишуть бджолиним воском та фарбують у 2 – 4 кольори;

наносять орнаменти, що втілюють в собі певні сенси;

дарують, щоб побажати здоров'я, народження діток, для захисту роду, дому та господарства, пишуть на гарний врожай, на дощ, для захисту від блискавки та інших негараздів.

Що варто знати про крашанку

варене яйце;

його вживають в їжу;

яйце фарбують одним кольором, наприклад, у цибулинні. Іноді крашанки оздоблюють листочками молодої трави та петрушки, прикладаючи її до яйця під час фарбування.

крашанками грають у великодні забави (в набитки, котка, кидка).

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Цікаві історичні факти про писанки та крашанки

У кожній родині виготовляли різну кількість писанок та крашанок – від 12 до 60 писанок. Стільки ж і крашанок – усе залежало від кількості членів роду та близьких, яких планували провідати.

Писанки могли писати протягом всього Великого посту або тільки в останній його тиждень, особливо у Чистий четвер.

Крашанки роблять зазвичай у Великодню суботу.