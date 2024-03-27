При цьому вони можуть називати це свято по-різному. А от чи варто найменовувати Великдень "Паскою", розповість Освіта 24.

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Чи можна називати Великдень "Паскою"

У більшості українських словників Воскресіння Господнє прописане як "Великдень", тобто "Великий день". А от назва "Воскресіння Христове" – більш церковний варіант. Також цю назву ви можете зустріти в урочистому стилі и художніх творах.

Часто ви можете почути і назву "Пасха". До прикладу, відомий український мовознавець Олександр Авраменко зазначає, що у словнику української мови Бориса Грінченка немає слова "ПасХа" на позначення Великодня.

Натомість літератор та кандидат філологічних наук Роман Дубровський каже, що в інших словниках слово "Пасха" таки є. Зокрема, і в Академічному тлумачному словнику української мови на позначення свята Великодня.

В окремих областях нашої держави також можна почути назву "Паска". Це розмовний варіант. Все ж "паскою" українці звикли називати великодній хліб. Але якщо ви так називатимете Великдень – фатальної помилки не зробите.

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Як правильно називати великодній хліб