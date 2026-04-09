"Паска", "Пасха" или "Великдень": что говорят языковеды о правильном названии праздника

Ежегодно накануне празднования Воскресения Христова возникает вопрос: как правильно называть этот праздник на украинском – Пасха, Паска или Великдень. Все три слова знакомы, но каждое имеет свое значение и историю.

Как правильно называть праздник и почему, рассказываем со ссылкой на объяснение языковеда Марии Словолюб.

Через несколько дней один из самых ожидаемых и самых больших праздников христиан – Пасха, который будут праздновать 12 апреля. Но в процессе подготовки к празднику и разговоров о нем можно услышать и разные названия и споры, какое из них правильное – Пасха, Паска или Великдень. Этот спор возникает накануне праздника ежегодно, и филологи и языковеды каждый раз аргументированно нам объясняют.

Сначала заглянем в словари. Они фиксируют все три слова как название – "христианского весеннего праздника, посвященного воскресению основателя христианства – Иисуса Христа", и имеют объяснение – "то же, что и ...". То есть все три названия считаются синонимами, только к слову "Пасха", есть примечание – разговорное.

Однако языковеды советуют разграничивать названия, учитывая их происхождение. Они дают четкие ориентиры, ведь каждое слово имеет свое значение и историю.

"Пасха" – это еврейский праздник Песах в честь выхода иудеев из Египта. А само слово "песах" означает "перепрыгивание", "обход".

"Паска" – это обрядовый хлеб, который пекут на Пасху. Языковеды отмечают, что "Паска" как название праздника уже давно бытует у украинцев, и мы четко понимаем, говорят ли о выпечке, или праздник – "буду готовиться к Пасхе". Впрочем, слово обозначает именно блюдо, а не день.

"Воскресение Христово" – церковное название, которое используется в богослужебных текстах.

Правильное украинское название праздника – "Великдень". Почему – это исконно украинское торжественное название, которое происходит от словосочетания "великий день" – день Воскресения Христова. Оно закреплено в словарях и употребляется как норма литературного языка.

"Паска" и "Пасха" могут быть синонимами в религиозном контексте, но именно "Пасха" – украинское название праздника.

Обратите внимание, что в родительном падеже единственного числа не ВеликОдня, а именно – ВелИкодня. Ударение ставим на "и"

– отметила языковед.

Поэтому правильное украинское название праздника – "Великдень", а словом "паска" называйте праздничный хлеб, а "Пасха" остается церковным вариантом.

Используя слово "Пасха", мы сохраняем аутентичность языка и традицию, а также четко различаем праздничный день и его символы.