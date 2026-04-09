Як правильно називати свято і чому, розповідаємо з посиланням на пояснення мовознавиці Марії Словолюб.

Як правильно називати свято – Великдень, Паска чи Пасха?

За кілька днів одне з найочікуваніших і найбільших свят християн – Великдень, який святкуватимуть 12 квітня. Та в процесі підготовки до свята та розмов про нього можна почути і різні назви та суперечки, котра з них правильна – Паска, Пасха чи Великдень. Ця суперечка виникає напередодні свята щороку, і філологи та мовознавці щоразу аргументовано нам пояснюють.

Спочатку заглянемо до словників. Вони фіксують усі три слова як назву – "християнського весняного свята, присвяченого воскресінню засновника християнства – Ісуса Христа", і мають пояснення – "те саме, що і …". Тобто усі три назви вважаються синонімами, лише до слова "Паска", є примітка – розмовне.

Однак мовознавці радять розмежовувати назви, зважаючи на їх походження. Вони дають чіткі орієнтири, адже кожне слово має своє значення й історію.

"Пасха" – це єврейське свято Песах на честь виходу юдеїв з Єгипту. А саме слово "песах" означає "перестрибування", "оминання".

"Паска" – це обрядовий хліб, який печуть на Великдень. Мовознавці наголошують, що "Паска" як назва свята уже давно побутує в українців, і ми чітко розуміємо, чи кажуть про випічку, чи свято – "буду готуватися до Паски". Втім, слово позначає саме страву, а не день.

"Воскресіння Христове" – церковна назва, яка використовується в богослужбових текстах.

Правильна українська назва свята – "Великдень". Чому "Великдень"? Це питомо українська урочиста назва, яка походить від словосполучення "великий день" – день Воскресіння Христового. Вона закріплена у словниках і вживається як норма літературної мови.

"Паска" й "Пасха" можуть бути синонімами в релігійному контексті, але саме "Великдень" – українська назва свята.

Зверніть увагу, що в родовому відмінку однини не ВеликОдня, а саме – ВелИкодня. Наголос ставимо на "и"

– зауважила мовознавиця.

Тому правильна українська назва свята – "Великдень", а словом "паска" називайте святковий хліб, а "Пасха" залишається церковним варіантом.

Використовуючи слово "Великдень", ми зберігаємо автентичність мови й традицію, а також чітко розрізняємо святковий день і його символи.