Саме вони є головною стравою великоднього столу. Як правильно українською мовою називати великодній хліб, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Баськи, шутка чи гусята: як правильно називати гілочки, які святять на Вербну неділю

Як правильно називати великодній хліб?

До Великодня господині в Україні зазвичай випікають солодкий здобний високий білий хліб циліндричної форми. Називається він українською мовою "паска". Саме це слово фіксують українські словники.

І в жодному разі не називайте великодній хліб "кулічем", адже це слово є неукраїнським. Воно активно поширене у російській мові.

У Музеї Івана Гончара розповіли, що паска та крашанка були першими стравами, які споживали на Великдень. На початку великодньої трапези обрядові страви ділили на кількість членів родини. Частувалися усі по шматочку. Відомо, що цей ритуал здійснював найстарший чоловік або жінка роду.

Цікаво! Слова "паска" має юдейське походження. І воно витіснило традиційну назву великоднього хліба – "баба", "бабка". Хоча у деяких регіонах ці слова ще можна почути паралельно із "паскою".

А от слово "бабка" має слов'янське походження і пов'язане з язичницькою традицією вшанування сонця та предків. Наприкінці ХІХ століття у Східній Галичині великодня "баба" відрізнялася від паски тим, що для її приготування треба було більше яєць.

На Лемківщині, наприклад, випікали два різновиди пасок: одну – з житнього чи пшеничного борошна, іншу – з білого, яку і називали "бабкою".

У деяких книгах дослідники зафіксували також означення "баба", "бабка" і для інших страв української кухні.

Також в Україні ще можна почути таку назву великоднього хліба як колачі. Це круглий хліб з отвором посередині, короваї із зображенням хреста, сварги.

Дивіться також Не вітайте "З наступаючою Пасхою": як правильно говорити українською про великодні свята

Як правильно українською вітатися на Великдень?