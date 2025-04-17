24 Канал при этом расскажет, можно ли называть Великдень в Украине Пасхой. Также подскажем, как еще называют один из крупнейших религиозных праздников в году.

Смотрите также Есть давняя традиция: как украинцы поздравляют друг друга с Вербным воскресеньем

Великдень или Пасха – как правильно

В большинстве словарей украинского языка находим название "Великдень " – то есть "Великий день".

Известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко отмечает, что в словаре украинского языка Бориса Гринченко слово "ПасХа" отсутствует как название Пасхи. Также он уточнил, что "Пасха" означает "Пейсах", "Песах" – а это иудейский праздник.

Однако не все языковеды с ним соглашаются. Литератор и кандидат филологических наук Роман Дубровский говорит, что в других словарях слово "Пасха" есть.

"Пасху" для обозначения Пасхи можно найти и в Академическом толковом словаре украинского языка.

В целом языковеды отмечают, что понятие "Пасха" имеет глубокие дохристианские корни.

Христианская Пасха символизирует утверждение победы добра над злом, жизни над смертью, вечных ценностей над временными.

Смотрите также Вы могли даже не задумываться: почему именно яйцо – символ Пасхи

Как еще называют Пасху

Церковный вариант названия этого праздника – "Воскресіння Христове" (укр.). Также это название встречается в торжественном стиле и художественных произведениях.

Украинцы также могут называть Пасху "Паскою". Это название бытует в разговорной речи. Однако "пасхою" украинцы таки привыкли называть пасхальный хлеб.