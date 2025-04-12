После с их помощью поздравляют друг друга с праздником. Что при этом приговаривают, расскажет 24 Канал.

Смотрите также Есть ли в украинском языке слово "ива": ответ вас удивит

Что символизирует этот праздник

Вербное воскресенье напоминает о важном событии, связанном с жизнью Иисуса Христа – Его вход в Иерусалим. Жители города радовались появлению Сына Божьего, который воскресил своего друга Лазаря в Вифании. Тогда народ встретил Сына Божьего, бросая Ему пальмовые ветви под ноги. Поэтому Вербное воскресенье еще называют Пальмовым.

В Украине традиционным атрибутом является верба, поэтому и праздник обычно называют Вербным воскресеньем.

А последнее воскресенье (укр. неділя) перед Пасхой в Украине называют так:

Вербна;

Квітна;

Шуткова;

Бечкова;

Баськова.

Смотрите также Можно ли святить прошлогоднюю вербу в церкви: запомните это

Как украинцы поздравляют друг друга на Вербное воскресенье

В Вербное воскресенье после освящения вербных веток украинцы легонько бьют им друг друга, чтобы в дальнейшем были здоровыми. При этом поздравляют с праздником, проговаривая: "Не я б'ю, верба б'є, від нині за тиждень Великдень".

Освященную хранят в течение года от недугов и непогоды. Ведь освященные вербовые ветви для украинцев – мощный оберег.