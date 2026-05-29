Что такое "патинки": о них в свое время писали и Коцюбинский, и Васильченко

Украинский язык скрывает множество забытых слов, которые когда-то были естественной частью быта и культуры. Одно из таких – патинки, которое сегодня почти не употребляется, но оно является свидетельством нашего языкового наследия.

Что означает слово "патинки", рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

Что такое "патинки" на украинском?

На многих языковедческих ресурсах можно встретить немало слов, которые можно встретить немало слов, которые зафиксированы в словарях, но мы о них уже забыли. Эти слова обозначают привычные вещи, но иногда трудно догадаться что это.

Слово "патинки" сегодня услышишь крайне редко, поэтому оно звучит немного загадочно – будто что-то из бабушкиного сундука или из старой книги. А между тем это просто... обувь. Правда, не любая.

Патинки – это старинное название легких туфель или домашней обуви без каблуков. На современном языке мы бы сказали "капці", "тапочки" или мягкие туфли. Именно так это слово подают украинские словари, иногда объясняя – "у некоторых восточных народов".

Интересно, что "патинки" часто встречаются в украинской литературе XIX – начала XX века. Например, их употребляли Михаил Коцюбинский и Степан Васильченко, описывая восточный или городской быт. В текстах можно встретить "желтые патинки", "домашние патинки" – то есть легкая обувь для дома или спокойной ходьбы.

Старые и молодые в пейсах, в длинных лапсердаках, в патинках облепили гарбу с навозом, везут, потные. (Степан Васильченко).

Тихо ступали желтые патинки [Фатьмы] по каменным ступенькам. (Михаил Коцюбинский).

А откуда же взялось само слово? Языковеды связывают его с древним словом "патинка" – разновидностью легкой обуви, а еще с польским и другими славянскими словами для обозначения ботинок или деревянных подошв. Есть версии, что первоначально так называли обувь, которая "припатывала" к ноге – то есть плотно прилегала и не имела высокого каблука.

Патинки – это тапки / UA Модна

Сегодня слово почти вышло из употребления, уступив "капцям" и "тапочкам". Но оно прекрасно показывает, насколько богатой была украинская бытовая лексика. Потому что когда-то в языке существовали отдельные названия чуть ли не для каждого вида обуви: лапти, ходаки, сапоги, ботинки, патинки.

И есть что-то очень теплое в том, чтобы иногда вернуть такие слова к жизни. Потому что "патинки" – это не просто обувь. Это слово с запахом старого дома, деревянного пола и вечера, когда все уже дома.