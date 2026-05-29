Що означає слово "патинки", розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".

Що таке "патинки" українською?

На багатьох мовознавчих ресурсах можна зустріти чимало слів, які можна натрапити на чимало слів, які зафіксовані у словниках, але ми про них уже забули. Ці слова позначають звичні речі, але іноді важко здогадатися що це.

Слово "патинки" сьогодні почуєш вкрай рідко, тому воно звучить трохи загадково – ніби щось із бабусиної скрині або зі старої книжки. А тим часом це просто… взуття. Щоправда, не будь-яке.

Патинки – це старовинна назва легких туфель або хатнього взуття без закаблуків. Сучасною мовою ми б сказали "капці", "тапочки" або м’які туфлі. Саме так це слово подають українські словники, іноді пояснюючи – "у деяких східних народів".

Цікаво, що "патинки" часто трапляються в українській літературі XIX – початку XX століття. Наприклад, їх уживали Михайло Коцюбинський та Степан Васильченко, описуючи східний або міський побут. У текстах можна зустріти "жовті патинки", "хатні патинки" – тобто легке взуття для дому чи спокійної ходи.

Старі й молоді в пейсах, в довгих лапсердаках, в патинках обліпили гарбу з гноєм, везуть, спітнілі. (Степан Васильченко).

(Степан Тихо ступали жовті патинки [Фатьми] по кам'яних сходах. (Михайло Коцюбинський).

А звідки ж узялося саме слово? Мовознавці пов’язують його з давнім словом "патинка" – різновидом легкого взуття, а ще з польським та іншими слов’янськими словами на позначення черевиків або дерев’яних підошов. Є версії, що первісно так називали взуття, яке "припатувало" до ноги – тобто щільно прилягало й не мало високого підбора.

Сьогодні слово майже вийшло з ужитку, поступившись "капцям" і "тапочкам". Але воно чудово показує, наскільки багатою була українська побутова лексика. Бо колись у мові існували окремі назви мало не для кожного виду взуття: постоли, ходаки, чоботи, черевики, патинки.

І є щось дуже тепле в тому, щоб іноді повернути такі слова до життя. Бо "патинки" – це не просто взуття. Це слово з запахом старої хати, дерев’яної підлоги й вечора, коли всі вже вдома.