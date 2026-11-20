Что означает "печь раков": разбираем популярный украинский фразеологизм
Представьте себе человека, который вдруг начинает краснеть, отводит взгляд и не знает, куда деться. Кто-то пошутит, что он "печет раков". Откуда взялось это необычное выражение и почему в нем упоминаются именно раки?
Рассказываем со ссылкой на объяснение учительницы украинского языка @Натали-б1й.
Почему от стыда "пекут раков" – объясняем значение фразеологизма.
Есть выражения, смысл которых легко понять, даже если воспринимать их буквально. А есть такие, которые заставляют представить себе довольно забавную картину. Например, человек нигде не разводит огонь, не готовит обед, но почему-то "печет раков". Почему же так говорят и о ком?
Фразеологизм "печь раков" означает краснеть, преимущественно от стыда, смущаться. В речи можно встретить также варианты "напечь раков" и "спечь раков".
А еще можно услышать – например, "вареный рак" или просто "покраснел, как рак", когда рассказывают о неловкой ситуации.
Интересно, что в украинской литературе это выражение имеет давнюю традицию. Его использовали писатели, чтобы передать смятение персонажей, их неловкость или стыд.
Например, в словаре "Горох" приведены такие литературные примеры:
- "Ты видела, Оленка, как Сава раков пек? Не знал, куда глаза девать" (Александр Копиленко).
- "Государь всея Руси спек рака, лицо быстро покраснело пятнами" (Александр Ильченко).
- "Куропатенко покраснел, … конечно, заслуженно испек раков" (Юрий Смолич).
Все эти примеры показывают, что фразеологизм может употребляться в различных грамматических формах: "печь раков", "напечь раков", "испечь рака". Например, и сейчас можно сказать: "Девушка смутилась и начала печь раков", "После неудачной шутки он изрядно напек раков".
В украинском языке есть и другие выражения с похожим значением: "залиться румянцем", "сгореть от стыда", "провалиться сквозь землю". Они помогают передать разную степень смущения – от легкой неловкости до желания исчезнуть из неловкой ситуации.
Объяснение от учительницы украинского языка: смотрите видео от @Наталі-б1й
Интересно! Курица также стала героиней украинского фразеологизма. Когда чей-то почерк трудно прочитать, говорят, что человек "пишет как курица лапой". Откуда взялось такое сравнение, почему в нем фигурирует именно эта птица и какой еще пернатый может оказаться на месте курицы, читайте в материале "Освиты 24".
Откуда взялся такой образ – стыд и рак?
В основе этого сравнения лежит обычное наблюдение за природой: любители раков хорошо знают, что после варки или запекания панцирь этих ракообразных становится ярко-красным. Именно это заметное изменение цвета и послужило основанием для образного выражения.
Покраснение имеет вполне научное объяснение. В панцире рака содержится природный пигмент астаксантин, относящийся к группе каротиноидов. У живого рака он связан с белками, поэтому панцирь имеет темноватый, зеленоватый или бурый оттенок и даже – синий. Когда рака нагревают, белки изменяют свою структуру (этот процесс называется денатурацией) и высвобождают пигмент. Астаксантин проявляет свой естественный красно-оранжевый цвет – поэтому сваренный рак становится красным.
Люди заметили эту особенность и перенесли ее на человеческое поведение: когда кто-то стесняется или смущается, его лицо также может покраснеть. Так возникла ассоциация с раком, которого только что сварили или испекли. Кроме того, щеки тоже становятся не только красными, но и горячими.