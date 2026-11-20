Представьте себе человека, который вдруг начинает краснеть, отводит взгляд и не знает, куда деться. Кто-то пошутит, что он "печет раков". Откуда взялось это необычное выражение и почему в нем упоминаются именно раки?

Рассказываем со ссылкой на объяснение учительницы украинского языка @Натали-б1й.

Почему от стыда "пекут раков" – объясняем значение фразеологизма.

Есть выражения, смысл которых легко понять, даже если воспринимать их буквально. А есть такие, которые заставляют представить себе довольно забавную картину. Например, человек нигде не разводит огонь, не готовит обед, но почему-то "печет раков". Почему же так говорят и о ком?

Фразеологизм "печь раков" означает краснеть, преимущественно от стыда, смущаться. В речи можно встретить также варианты "напечь раков" и "спечь раков".

А еще можно услышать – например, "вареный рак" или просто "покраснел, как рак", когда рассказывают о неловкой ситуации.

Интересно, что в украинской литературе это выражение имеет давнюю традицию. Его использовали писатели, чтобы передать смятение персонажей, их неловкость или стыд.

Например, в словаре "Горох" приведены такие литературные примеры:

"Ты видела, Оленка, как Сава раков пек? Не знал, куда глаза девать" (Александр Копиленко).

"Государь всея Руси спек рака, лицо быстро покраснело пятнами" (Александр Ильченко).

"Куропатенко покраснел, … конечно, заслуженно испек раков" (Юрий Смолич).

Все эти примеры показывают, что фразеологизм может употребляться в различных грамматических формах: "печь раков", "напечь раков", "испечь рака". Например, и сейчас можно сказать: "Девушка смутилась и начала печь раков", "После неудачной шутки он изрядно напек раков".

В украинском языке есть и другие выражения с похожим значением: "залиться румянцем", "сгореть от стыда", "провалиться сквозь землю". Они помогают передать разную степень смущения – от легкой неловкости до желания исчезнуть из неловкой ситуации.