Почему на Пекин говорят Бейцзин: как называть столицу Поднебесной правильно

Типично, что названия стран или отдельных городов в разных языках мира передаются по-разному. И иногда общеизвестное название отличается от самоназвания, а это вызывает недоумение.

Как правильно называть и писать столицу Китая, рассказываем со ссылкой на r/AskHistorians

Как правильно называть столицу Китая?

Многие удивляются, почему в украинских текстах встречаются два названия столицы Китая – Пекин і Бейцзин. Или это разные города, или просто разные способы передачи одного и того же слова?

Обе формы передают китайское слово 北京 (Běijīng), которое буквально означает – "Северная столица".

Частично это скрыто особенностями написания Hanyu Pinyin и Postal Map Romanisation: то, что Pinyin пишет как 'b', Wade-Giles и PMR пишут как 'p' (звук, для англоязычных, фактически имеет промежуточный характер). Если бы мы написали "Peking" так, как это было бы в вымышленном Pinyin XV века, это было бы написано "Beiging",

– объясняет r/AskHistorians.

В 1949 году, после образования КНР, название Бейцзин официально закрепили как государственное название столицы.

Языковая реформа в 1950-х годах установила официальную романизированную правописную систему для использования в транскрипции китайских слов на других языках. В новой (и нынешней) системе старые CHI и KI были заменены на JI, а Běijīng писался как "Beijing", а не как "Peking".

"Пекином" город впервые назвали французские миссионеры в XVII веке. Впоследствии произошли определенные языковые изменения – в северных китайских диалектах тогда еще не произошло смещение согласных, при котором практически все звуки [kʲ] трансформировались в [tɕ]. Южные диалекты этого сдвига не претерпели, а на кантонском название столицы Китая до сих пор произносится как "Бакгин".

В международном пространстве существует два названия, которые общеприняты:

Бейцзин (Beijing) – современная международная транслитерация с китайского языка по системе пиньинь (拼音), принятая ООН в 1979 году.

современная международная транслитерация с китайского языка по системе (拼音), принятая ООН в 1979 году. Пекин – традиционная украинская (а также европейская) форма, происходящая от французского Pékin и английского Peking. Это название утвердилось в украинском языке еще в XIX веке и является действующим, закрепленным в правописании.

Бейцзин – допустимая форма для научных, международных или официальных документов, где важна точная передача звучания на китайском.

Скриншот объяснения / Reddit

Итак, в украинском языке нормативным остается название "Пекин", а "Бейцзин" – это вариант, который используют в контексте международной транскрипции.

Как раньше еще назывался город Пекин?

В ходе исторических событий, город от основания до сегодняшнего дня имел несколько названий, которые знают историки и уроженцы Пекина.

Цзи (Ji) – древнейшее название города, столица царства Янь (473 – 221 годы до нашей эры). Или еще можно встретить – Яньцзин - "столица государства Янь". Это имя сохранилось в названии местной марки пива – Yanjing Beer) и в названии Яньцзинского университета, уже вошедшего в состав Пекинского университета.

– древнейшее название города, столица царства Янь (473 – 221 годы до нашей эры). Или еще можно встретить – - "столица государства Янь". Это имя сохранилось в названии местной марки пива – Yanjing Beer) и в названии Яньцзинского университета, уже вошедшего в состав Пекинского университета. Найцин – В 938 году династия Ляо основала вторую столицу своего государства на месте нынешнего Пекина.

Чжунду (Zhongdu) – "Срединная столица" во времена династии Цзинь (1153 года).

"Срединная столица" во времена династии Цзинь (1153 года). Даду (Dadu) – "Великая столица" монгольской империи Юань с 1267 года (в тюркской традиции – Ханбалык , "жилище хана"), которую посещал Марко Поло.

"Великая столица" монгольской империи Юань с 1267 года (в тюркской традиции – , "жилище хана"), которую посещал Марко Поло. Пекин/Бейцзин (Beijing): "Северная столица", официальное название со времен династии Мин (с 1403 года), которое стало стандартом после утверждения пиньинью в 1958 году. В то время город известен и под названием – Цзинши (столица).

"Северная столица", официальное название со времен династии Мин (с 1403 года), которое стало стандартом после утверждения пиньинью в 1958 году. В то время город известен и под названием – (столица). Бейпин (Beiping): Название использовалось в периоды, когда город не был столицей (например, перед 1403 годом и в 1928–1949 годах). С 1928 года столица Китайской Республики официально перенесена в Нанкин, а Пекин переименован в Бейпин (Běipíng – Северное спокойствие), что должно было подчеркнуть нелегитимность военного правительства в Пекине. Интересно! Само название страны тоже имеет несколько транслитераций. В мире, в частности Европе, известное написание China, которое на разных языках читается как – Чайна / Хина / Шин / Чина / Кина и Китай. На японском – Chūgoku (Тюгоку). А самоназвание Китая – Чжунґо (Zhōngguó).

Итак, "Пекин" и "Бейцзин" – это один и тот же город, но разные способы передачи его названия. Украинская традиция сохраняет форму Пекин, а международный дипломатический язык – Beijing. Обе правильные, но употребление зависит от контекста.

