Эта причина будет основанием для сдачи НМТ во время дополнительной сессии

На днях начинается национальный мультипредметный тест. Его можно сдать и в Украине, и за рубежом.

При этом в Украине тестирование могут "сопровождать" воздушные тревоги. Глава организационно-технологического отдела Украинского центра оценивания качества образования Андрей Ночкин в фейсбуке рассказал, удастся ли завершить экзамен в таком случае.

Что делать в случае тревоги?

Ночкин отметил, что длительная воздушная тревога и массированный обстрел в ночь накануне НМТ могут стать уважительной причиной для переноса тестирования. В таком случае можно будет сдать экзамен во время дополнительной сессии.

Все же, по его словам, участник может сам принимать решение о продолжении участия в основной сессии после окончания тревоги. Если она не будет долговременной. Если абитуриент не захочет продолжать сдавать тестирование в тот же день, он имеет право записаться на участие в сессии дополнительной.

Чтобы стать участником дополнительной сессии, такому участнику НМТ надо в течение трех дней подать заявление в региональный центр оценивания качества образования.

Региональные центры также имеют право принимать решение об участии поступающих в дополнительных сессиях НМТ без требования предоставления каких-либо дополнительных документов.

Когда дополнительный период регистрации на НМТ?

11 мая начался дополнительный период регистрации на НМТ. Продолжается до 17 мая.

Он был предусмотрен для лиц, которые есть в учреждениях исполнения наказаний, имели уважительные причины и не зарегистрироваться раньше или им отказали в регистрации.

Зарегистрироваться можно на дополнительную сессию мультитеста.

Получили ли участники НМТ приглашение на экзамен?

Участники основной сессии НМТ накануне получили приглашение на тестирование, сообщили в Украинском центре оценивания качества образования. Их разместили в персональных кабинетах. В приглашениях указали:

адрес центра тестирования;

дату экзамена;

время начала теста.

Что известно об НМТ в 2026 году?

в 2026 году тестирование также будет проходить в течение одного дня. Двухдневный экзамен не согласовали. Основная сессия начинается уже 20 мая и продлится до 25 июня. Дополнительная продлится в течение 17 – 24 июля.

Участники тестирования будут проходить проверку знаний по 4 предметам. Три будут обязательными и один – на выбор.

На тестировании планируют использовать видеонаблюдение и металлоискатели.