Прекратите "располагать к себе" новых знакомых: в украинском языке есть немало точных соответствий
- Украинские соответствия к "располагать к себе" включают: привернути до себе, прихилити до себе, здобути симпатію, викликати прихильність.
- Выражение можно заменить одним словом: вразити, зачарувати, приголомшити, ошелешити.
Не все высказывания на русском, которые нам известны, стали фразеологизмами. Однако в определенных обстоятельствах, на ум приходят только они, хотя украинских соответствий хватает.
Как сказать на украинском "располагать к себе", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Ольги Багний.
Как сказать на украинском "располагать к себе"?
Замечали, что в каждом обществе или коллективе есть люди, которые обладают способностью сразу вызвать симпатию, доверие, внутреннее тепло, то что на русском называют – "располагать к себе". Это и через врожденную харизму личности, внешность и профессионализм, умение себя подать, то есть – произвести впечатление.
Именно это выражение быстрее всего приходит на ум (а не приходит в голову), когда рассказываем о человеке, который нам запомнился.
Это русское выражение нельзя точно считать фразеологизмом, но его значение широко известно. Однако – чуждо для нашего языка.
Традиционно рассмотрим дословный перевод. Слово "располагать" может означать как расположение предмета в пространстве (расположение), так и способность расположить кого-то к себе.
В этом варианте высказывания нам подходит второе значение слова, а потому украинскими соответствиями к нему будут:
- привернути до себе,
- прихилити до себе,
- здобути симпатію,
- чи викликати прихильність.
Впрочем, это не все, это и выражение в украинском языке можно заменить одним словом. Новый собеседник может вас:
- вразити
- зачарувати
- приголомшити
- ошелешити.
Со словом "располагать", как рассказывает "Словопедия", есть еще одно выражение – "располагать в свою пользу". Однако, его значение можно трактовать двояко – как симпатию, а другое – как стремление доказать свои преимущества, настроить в свою пользу, сделать так, чтобы тебя поддержали – больше как деловое качество. Сумейте различить эти тонкости.
Говорите на украинском!