Как сказать на украинском "располагать к себе", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Ольги Багний.

Как сказать на украинском "располагать к себе"?

Замечали, что в каждом обществе или коллективе есть люди, которые обладают способностью сразу вызвать симпатию, доверие, внутреннее тепло, то что на русском называют – "располагать к себе". Это и через врожденную харизму личности, внешность и профессионализм, умение себя подать, то есть – произвести впечатление.

Именно это выражение быстрее всего приходит на ум (а не приходит в голову), когда рассказываем о человеке, который нам запомнился.

Это русское выражение нельзя точно считать фразеологизмом, но его значение широко известно. Однако – чуждо для нашего языка.

Традиционно рассмотрим дословный перевод. Слово "располагать" может означать как расположение предмета в пространстве (расположение), так и способность расположить кого-то к себе.

В этом варианте высказывания нам подходит второе значение слова, а потому украинскими соответствиями к нему будут:

привернути до себе,

прихилити до себе,

здобути симпатію,

чи викликати прихильність.

Впрочем, это не все, это и выражение в украинском языке можно заменить одним словом. Новый собеседник может вас:

вразити

зачарувати

приголомшити

ошелешити.

Со словом "располагать", как рассказывает "Словопедия", есть еще одно выражение – "располагать в свою пользу". Однако, его значение можно трактовать двояко – как симпатию, а другое – как стремление доказать свои преимущества, настроить в свою пользу, сделать так, чтобы тебя поддержали – больше как деловое качество. Сумейте различить эти тонкости.

