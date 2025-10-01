Як сказати українською "располагать к себе", розповідає 24 Канал, посилаючись на блог Ольги Багній.
Як сказати українською "располагать к себе"?
Помічали, що у кожному товаристві чи колективі є люди, які мають здатність одразу викликати симпатію, довіру, внутрішнє тепло, те що російською називають – "располагать к себе". Це і через вроджену харизму особистості, зовнішність та професіоналізм, вміння себе подати, тобто – справити враження.
Саме цей вислів найшвидше спадає на думку (а не приходить в голову), коли розповідаємо про людину, яка нам запам'яталася.
Цей російський вираз не можна достеменно вважати фразеологізмом, але його значення широко відоме. Однак – чуже для нашої мови.
Традиційно розглянемо дослівний переклад. Слово "располагать" може означати як розташування предмета у просторі (расположение), так і здатність прихилити когось до себе.
У цьому варіанті вислову нам підходить друге значення слова, а тому українськими відповідниками до нього будуть:
- привернути до себе,
- прихилити до себе,
- здобути симпатію,
- чи викликати прихильність.
Втім, це не усе, це й вислів в українській мові можна замінити одним словом. Новий співрозмовник може вас:
- вразити
- зачарувати
- приголомшити
- ошелешити.
Зі словом "располагать", як розповідає "Словопедія", є ще один вираз – "располагать в свою пользу". Однак, його значення можна трактувати двояко – як симпатію, а інше – як прагнення довести свої переваги, налаштувати на свою користь, зробити так, щоб тебе підтримали – більше як ділову якість. Зумійте розрізнити ці тонкощі.
