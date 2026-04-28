Перевод на бюджет в 2026 году: кто из поступающих имеет шанс и какие условия

Поступающие на контракте в 2026 году могут получить шанс перейти на бюджет. Однако такая возможность предусмотрена не всем и имеет четкие условия и дедлайны.

Поступающие, которых зачислили на контрактную форму обучения, могут быть переведены в бюджет при определенных условиях, об этом говорится в Порядка приема на обучение для получения высшего образования. Воспользоваться этим правом могут абитуриенты, которые до 20 августа 2026 не получали рекомендации на бюджет во время вступительной кампании.

Смотрите также Части поступающих в магистратуру упростили вводный тест

Кто имеет право на обязательный перевод?

Порядок приема на обучение определяет категории поступающих, которых должны перевести в бюджет в первую очередь. К ним относятся:

дети погибших (умерших) лиц, определенных в части первой статьи 101 Закона Украины "О статусе ветеранов войны", гарантии их социальной защиты", лица из их числа;

дети погибших (умерших) лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

лица, один из родителей которых погиб или умер в результате ранений, уродство, контузии или других повреждений здоровья, полученных при участии в Революции Достоинства;

лица, один из родителей которых является участником боевых действий на территории других государств, погибший (пропал без вести) или умер в результате ранения, контузии или увечья, полученных во время военных действий и конфликтов на территории других государств, а также вследствие заболевания, связанного с пребыванием на территории других государств во время этих действий и конфликтов;

лица, у которых один из родителей (усыновителей) был военнослужащим, погибший или признанный безвестно отсутствующим лицом при исполнении им обязанностей военной службы;

лица, у которых один из родителей (усыновителей) был полицейским, погибший или признанный безвестно отсутствующим лицом при исполнении им служебных обязанностей, в течение трех лет после получения соответствующего общего среднего образования.

Мрієте про вищу освіту за кордоном? Подбайте про спрощену процедуру вступу вже зараз. Дистанційна школа "Оптіма" пропонує отримати подвійний диплом, який допоможе продовжити навчання в будь-якій точці світу.

Для этих категорий перевод на бюджет гарантирован при наличии соответствующих документов.

Кто еще может претендовать на бюджет?

Кроме обязательных категорий, есть поступающие, которые также могут быть переведены при наличии свободных мест и соответствующего конкурсного балла. Среди них:

лица с инвалидностью I, II групп и дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет, которым не противопоказано обучение по избранной специальности;

лица с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших от Чернобыльской катастрофы, относительно которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, больные в результате Чернобыльской катастрофы лучевой болезнью (категория 1) и их несовершеннолетние дети и лица, постоянно проживавших в зоне безусловного (обязательного) отселения с момента аварии до принятия постановления об отселении (категория 2) и их несовершеннолетние дети;

дети лиц, лица из их числа, которые в год поступления получили образовательный уровень, на основе которого происходит вступление, признанных пострадавшими участниками Революции Достоинства, участниками боевых действий, лицами с инвалидностью в результате войны, в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", внесенных в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, признанных лицами, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

шахтеры, имеющих стаж подземной работы не менее трех лет, а также в течение трех лет после получения общего среднего образования личности, родители которых являются шахтерами и имеют стаж подземной работы не менее 15 лет или погибли в результате несчастного случая на производстве или стали лицами с инвалидностью I или II группы;

лица с инвалидностью I, II групп или дети с инвалидностью, которые в 2026 году принимали участие в основных и дополнительных сессиях НМТ (при условии представления в приемную комиссию заведения высшего образования документа (его копии), что удостоверяет статус лица с инвалидностью или ребенка с инвалидностью);

лица, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

дети-сироты, дети, лишены родительской заботы, лица из их числа;

лица, признаны пострадавшими участниками Революции Достоинства, участниками боевых действий в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", в частности те из них, проходящие военную службу (кроме военнослужащих срочной службы) в порядке, определенном соответствующими положениями о прохождении военной службы гражданами Украины;

лица, место жительства которых зарегистрировано (задекларировано) на временно оккупированной территории и находящихся на ней или переселившихся с нее после 01 октября 2025 года;

лица, место жительства которых зарегистрировано (задекларировано) в населенных пунктах, отнесенных к территории возможных боевых действий до 01 июля года вступления;

лица, которые являются внутренне перемещенными лицами в соответствии с Законом Украины "Об обеспечении прав и свобод перемещенных лиц";

дети из многодетных семей (пять и более детей).

Важно, что претендовать на перевод могут только те поступающие, имеющих конкурсный балл не менее 130 баллов (или 120 баллов для специальностей с государственной поддержкой).

Как происходит перевод и когда могут отказать?

Перевод на бюджет осуществляется после того, как удовлетворят потребности поступающих из гарантированных категорий или если они откажутся от мест. Далее кандидатов выбирают по рейтинговому принципу– от высшего конкурсного балла к низшему.

Если на выбранной специальности не хватает бюджетных мест, заведение высшего образования может перераспределить их по другим специальностям в рамках той же отрасли. В случае нехватки мест для обязательных категорий университет обращается к государственному или региональному заказчику по поводу их увеличения.

Важно! В то же время перевод невозможен, если поступающий сразу при подаче заявления избрал участие исключительно в конкурсе на контракт. Окончательное решение о переводе принимает конкурсная комиссия.

Цены на обучение в украинских вузах будут расти: где и почему?

Цены на обучение в вузах Украины растут. В частности, это происходит из-за повышения зарплат преподавателям, расходы на энергоносители и содержание помещений.

Государство пока не покрывает реальные расходы вузов даже для бюджетных мест.

В Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского DW подтвердили, что планируют повышать плату за обучение в 2026 году– 2027 учебном году.

Говорят, что все дорожает, а зарплаты преподавателям платить нужно.

Еще одним фактором удорожания обучения является демографическая ситуация в Украине. Население сокращается– сокращается и количество абитуриентов.