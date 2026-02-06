Как по-украински сказать "першит в горле": будете удивлены, что такой фразы нет

Интересно, что изучая украинский язык глубже понимаем, что многие слова и выражения, которые знаем давно и считаем "своими", являются калькой.

Почему выражение "першит в горле" ошибочно, рассказываем со ссылкой на объяснение языковеда Рами Аль Шаера.

Что не так в выражении "першит в горле"?

Мы настолько привыкли к россиянизмам и суржику, что часто их не замечаем и не проверяем. Впрочем, сегодня языковеды и филологи в очередной раз обращают внимание, что не стоит искажать свою речь и стоит избавляться от суржика.

Солист группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка обратил внимание на ошибку в выражении "першить в горлі".

И ошибочным является слово "першить", которое является калькой от русского "першит". И доказательство – оно отсутствует в словарях украинского литературного языка. А распространение получило из-за длительного влияния языка соседей.

Вы не найдете слова "першит" или "першение". Но есть слово – "пирхота". Именно так называют – раздражение, щекот в горле, а также кашель от этого.

Після того, як кілька ночей поспіль завод працював, більшість селян скаржилися на важкий головний біль, нудоту, пирхоту в горлі. (из газеты). Как сказать правильно "першит в горле": смотрите видео

А еще украинский язык традиционно описывает дискомфорт в горле через образные глаголы, которые передают физическое ощущение – "дере", "дряпає", "крутить", "пече".

Это соответствует его метафорической природе: вместо кальки используется слово с конкретным сенсорным образом.

Поэтому, "першит в горле" – ошибка, у украинцев в горле – пирхотить. Говорите на украинском!

Надевайте шапку, одевайтесь тепло и пусть вам не першит в горле.