Как участнику НМТ войти в свой персональный кабинет

Продолжается основная сессия национального мультитеста в 2024 году. Большинство выпускников этого года уже прошло проверку знаний.

Теперь они ожидают результатов тестирования. А найти их можно в персональном кабинете участника НМТ-2024.

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Как войти в персональный кабинет участника НМТ

Поэтому Образование 24 напомнит, как войти в свой персональный кабинет участника НМТ-2024.

Так, чтобы авторизоваться в кабинете участника НМТ, надо:

перейти по этой ссылке;

ввести регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

ввести серию и номер документа, удостоверяющего личность.

Вы должны ввести данные того документа, в соответствии с которым регистрировались в электронном кабинете.

Также вы можете войти в персональный кабинет с помощью приложения Дия. Оно позволяет это сделать по упрощенной процедуре.

Для этого нужно на странице авторизации нажать на "Вход" с помощью приложения Дія. Тогда система автоматически подтянет данные, спросив разрешение на их передачу.



Как войти в персональный кабинет участника НМТ-2024 / скриншот с сайта УЦОКО

Где найти результаты НМТ-2024

Результаты НМТ разместят в персональных кабинетах и впоследствии передадут в ЕГЭБО.

Все участники основных сессий НМТ получат свои результаты на информационных страницах до 2 июля.

Однако УЦОКО делает все возможное, чтобы ожидание было не слишком длительным.

Поэтому для участников, которые принимали участие в основных сессиях НМТ до 7 июня включительно, результаты уже разместили в персональных кабинетах.

В УЦОКО также порекомендовали участникам НМТ периодически заходить в свои персональные кабинеты, чтобы не пропустить важной информации.