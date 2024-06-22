Как участнику НМТ войти в свой персональный кабинет
Продолжается основная сессия национального мультитеста в 2024 году. Большинство выпускников этого года уже прошло проверку знаний.
Теперь они ожидают результатов тестирования. А найти их можно в персональном кабинете участника НМТ-2024.
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Как войти в персональный кабинет участника НМТ
Поэтому Образование 24 напомнит, как войти в свой персональный кабинет участника НМТ-2024.
Так, чтобы авторизоваться в кабинете участника НМТ, надо:
- перейти по этой ссылке;
- ввести регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- ввести серию и номер документа, удостоверяющего личность.
Также вы можете войти в персональный кабинет с помощью приложения Дия. Оно позволяет это сделать по упрощенной процедуре.
Для этого нужно на странице авторизации нажать на "Вход" с помощью приложения Дія. Тогда система автоматически подтянет данные, спросив разрешение на их передачу.
Как войти в персональный кабинет участника НМТ-2024 / скриншот с сайта УЦОКО
Где найти результаты НМТ-2024
- Результаты НМТ разместят в персональных кабинетах и впоследствии передадут в ЕГЭБО.
- Все участники основных сессий НМТ получат свои результаты на информационных страницах до 2 июля.
- Однако УЦОКО делает все возможное, чтобы ожидание было не слишком длительным.
- Поэтому для участников, которые принимали участие в основных сессиях НМТ до 7 июня включительно, результаты уже разместили в персональных кабинетах.
- В УЦОКО также порекомендовали участникам НМТ периодически заходить в свои персональные кабинеты, чтобы не пропустить важной информации.