В МОН определили тему первого школьного урока в 2026/27 учебном году

Министерство образования и науки Украины уже рекомендовало школам тему первого урока в 2026/27 учебном году. В ведомстве советуют посвятить его теме "Язык достоинства".

Соответствующая рекомендация содержится в письме, полученном руководителями областных военных администраций и Киевской городской военной администрации.

Какой будет тема первого урока

В МОН отметили, что проведение такого урока будет способствовать формированию культуры уважения к человеческому достоинству, осознанию ценности многообразия, развитию навыков использования безбарьерного и недискриминационного языка, основанного на принципах равенства, инклюзии и взаимоуважения.

Учителям рекомендуют уделить особое внимание роли языка в создании безопасной, инклюзивной и дружественной образовательной среды, в которой каждый человек, независимо от возраста, пола, состояния здоровья, инвалидности, этнического происхождения, языка общения или других признаков, чувствует себя принятым, услышанным и имеет равные возможности для обучения, развития и самореализации.

Какой теме посвятили первый урок в школах в прошлом году

Первый урок в 2025/2026 учебном году в школах МОН Украины предлагалось посвятить чествованию памяти защитников и защитниц Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

В ведомстве подчеркивали, что эта тема особенно актуальна в условиях продолжающейся агрессивной войны России против Украины. Она призвана способствовать:

формированию у учащихся национального самосознания и патриотизма;

воспитанию активной гражданской позиции;

развитию уважительного отношения к семьям погибших воинов;

утверждению ценностей свободы, достоинства и ответственности перед будущим Украины.

Для подготовки и проведения этого урока учителям рекомендовали воспользоваться информационными материалами Украинского института национальной памяти, которые содержат исторические справки, биографии героев, примеры современных форм работы с учащимися.