Подготовка к учебному 2023/2024 году в разгаре: дистанционная школа "Оптима" принимает заявки

Качественное и современное образование – это билет к успешному будущему для каждого ученика и ученицы. Опытные педагоги, проверенные методы и учебные материалы, которые соответствуют реалиям мира – это доступно в крупнейшей дистанционной школе Украины.

Все чаще можно услышать жалобы о том, что традиционное образование не успевает отвечать на вызовы времени. Чего только стоят итоги НМТ этого года – на экзамене было зафиксировано рекордное количество попыток списать и выявить академическую неблагочестие, информирует 24 Канал.

Читайте также Обучение будущего: где в Украине школьники могут получить билингвальное образование

Кроме того, сами результаты теста оставляют желать лучшего. Конечно, на ситуацию сильно повлияла война, но нельзя закрывать глаза на тот факт, что школьная учеба онлайн или в очном режиме пока не может эффективно ответить на вызовы времени.

Следует понимать, что без хорошего уровня образования построить успешную и передовую страну не получится. Более того, детям нужна основа, чтобы воплощать свои мечты в реальность, а без качественных знаний это просто невозможно.

Так что о будущем школьников стоит позаботиться уже сегодня, чтобы им не пришлось "догонять" пропущенные знания завтра.

Дистанционная школа "Оптима" – качественное образование, доступное каждому

Чтобы не переживать за качество образования ребенка, следует доверить его знания профессионалам. Таким как "Оптима" – первой и самой дистанционной школе Украины, где учится более 15 тысяч детей от 1 до 11 класса.

Здесь работают квалифицированные педагоги, которые уделяют внимание каждому учащемуся. Индивидуальный подход, качественные и современные учебные материалы и поддержка специалистов – это сочетание, благодаря которому ребенок сможет реализовать свой потенциал и получить хороший фундамент для будущих достижений.

Почему стоит выбрать "Оптиму"

В "Оптиме" действует много обучающих программ, что позволит детям не только восполнить пробелы, но и выйти на новый уровень знаний. Кроме того, для обучения необходим только интернет, поэтому учащиеся могут учиться в любом удобном для себя месте.

Аудио-, видеоматериалы и приложения к урокам нацелены на то, чтобы ребенок глубоко усвоил каждую тему и мог легко оперировать знаниями в будущем, а не забывал материал сразу после написания контрольной работы. Изучение всех предметов идет в удобном темпе, так что не нужно беспокоиться, что скорость обучения учащегося заставит его отставать.

Современная методика преподавания гарантирует, что ребенок будет учиться с интересом, а не "будет отбывать уроки, потому что должен". Пробудить в учащихся любовь к знаниям – одна из главных задач педагогов, и в школе "Оптима" знают, как это сделать.

Бесплатный доступ и стипендии на обучение

Перед тем, как начать обучение в "Оптиме", учащиеся получают бесплатный доступ на 14 дней ко всем учебным материалам. Это позволяет детям хорошо ознакомиться с платформой, а родителям – убедиться в качестве образовательного процесса.

Также в "Оптиме" существует стипендиальная программа, позволяющая учиться в школе бесплатно. Этим шансом уже воспользовались более 800 учащихся.

Только современные знания

Иностранные языки с носителями, программирование, обучение за рубежом, подготовка к НМТ, дискуссионные клубы – в "Оптиме" ребенок может получить весь необходимый багаж знаний, который позволит добиться успеха в будущем.

Современные методы обучения позволяют ребенку добиться успеха в будущем / Фото Shutterstock

Дистанционная школа быстро реагирует на изменения в современном динамичном мире и обеспечивает соответствующие знания, которые точно не будут пустой тратой времени.

Набор на 2023-2024 учебный год

Уже сейчас школа производит набор на следующий учебный год. Оставив заявку на сайте, можно получить индивидуальную консультацию от менеджера, который ответит на все вопросы.

После этого для поступления нужно будет собрать такой пакет документов:

заявление родителей или лиц, их заменяющих (образец заявления школа пришлет по запросу);

копию свидетельства рождения ребенка;

личное дело учащегося (ученицы);

свидетельство о базовом общем среднем образовании (для учащихся, окончивших 9 классов);

одну фотографию 3x4 сантиметра.

Собранное нужно предоставить персональному менеджеру (в период с 10 до 18 часов дня) или отправить по электронной почте или заказным письмом.

Позаботиться о качественном современном образовании для успешного будущего ребенка стоит уже сегодня!