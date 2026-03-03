Только не говорите "поснежник": есть несколько десятков названий этих весенних цветов
- В украинском языке правильное название растения – "підсніжник", которое происходит от приставки "під-" и основы "сніг".
- Существует несколько десятков народных названий для подснежника, а в Украине растет три вида этого растения, все включены в Красную книгу Украины.
На улице уже весна и солнце радует лучами, а потому – это время первых весенних цветов. Каждый цветок имеет свое название, и не одно, а потому не стоит пользоваться россиянизмами называя их.
Как сказать правильно вместо русского "подснєжнік", рассказываем со ссылкой на канал "Мотай на ус".
Смотрите также Первоцветы или первоцветы: каким словом правильно называть подснежники, крокусы и подснежники
Как по-украински сказать "подснєжнік"?
В языковой практике часто случается путаница между исконно украинскими названиями растений и кальками с русского. Слово "подснєжнік", которое ассоциируется с весной, – пример такого заимствования, которое не соответствует нормам украинского литературного языка.
В украинских академических словарях находим название растения – "підсніжник", именно так оно закреплено и в ботанических справочниках – ранневесеннее многолетнее луковичное растение семейства амариллисовых с мелкими белыми цветками.
А происхождение слова связано с природными образами весны. Украинское "підсніжник" образовано от приставки "під-" и основы "сніг": растет и цветет где? – "під снігом", "той, що з'являється під снігом".
Этимологические словари украинского языка подтверждают, что название закрепилось еще в XIX веке и отражает народное восприятие первого весеннего цветка.
Поэтому "подснєжнік" является лишь фонетической калькой, которая не имеет оснований в украинской системе словообразования.
Существует несколько десятков народных названий, которые связаны то ли с видом растения, или цветом, или временем цветения, а то и ассоциацией и сравнением с другим растением, например, чесноком:
- шниблик,
- бімбавки,
- колінця,
- конопелька,
- троїцвіт,
- кохлики,
- кокушки,
- могурянин,
- скоролісок,
- снігурка,
- сніжка,
- сніговиці,
- снігоцвіт,
- сніжноцвіт,
- підсніжка,
- ярник,
- білянка,
- мартинка,
- козодричка,
- зимозік,
- здрастик,
- первоцвіт,
- гугурзадика,
- галантус,
- колоколець,
- колоколець,
- білий ряст,
- білки,
- часничинка.
И заметьте – "підсніжник" это не "пролісок", это два разных растения, которые различаются цветом – "підсніжник" белый, а "пролісок" – голубой.
О народных названиях подснежника: смотрите видео
А латинское название рода растения Galanthus nivalis происходит от греческих слов, которые в переводе означают "молочно-цветочный" (гала – "молоко" и антос – "цветок") за цвет лепестков цветка.
В Украине растет три вида подснежника, которые распространены только в определенных регионах и все три – включены в Красную книгу Украины:
- Подснежник Эльвеза (большой или южный) растет в Одесской и Николаевской областях.
- Подснежник складчатый – растет в горах Крыма и заповеднике "Холодный Яр".
- Подснежник белоснежный – распространен в Карпатах, на Подолье, Расточье, Полесье.
Итак, правильное украинское название – "підсніжник". Любуйтесь обильным цветением этого цветка ранней весной в лесах и парках и приобщитесь к ее сохранению – не рвите на не покупайте букетики на стихийных рынках.
А вам нравятся подснежники?