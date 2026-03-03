Как сказать правильно вместо русского "подснєжнік", рассказываем со ссылкой на канал "Мотай на ус".

Как по-украински сказать "подснєжнік"?

В языковой практике часто случается путаница между исконно украинскими названиями растений и кальками с русского. Слово "подснєжнік", которое ассоциируется с весной, – пример такого заимствования, которое не соответствует нормам украинского литературного языка.

В украинских академических словарях находим название растения – "підсніжник", именно так оно закреплено и в ботанических справочниках – ранневесеннее многолетнее луковичное растение семейства амариллисовых с мелкими белыми цветками.

А происхождение слова связано с природными образами весны. Украинское "підсніжник" образовано от приставки "під-" и основы "сніг": растет и цветет где? – "під снігом", "той, що з'являється під снігом".

Этимологические словари украинского языка подтверждают, что название закрепилось еще в XIX веке и отражает народное восприятие первого весеннего цветка.

Поэтому "подснєжнік" является лишь фонетической калькой, которая не имеет оснований в украинской системе словообразования.

Существует несколько десятков народных названий, которые связаны то ли с видом растения, или цветом, или временем цветения, а то и ассоциацией и сравнением с другим растением, например, чесноком:

шниблик,

бімбавки,

колінця,

конопелька,

троїцвіт,

кохлики,

кокушки,

могурянин,

скоролісок,

снігурка,

сніжка,

сніговиці,

снігоцвіт,

сніжноцвіт,

підсніжка,

ярник,

білянка,

мартинка,

козодричка,

зимозік,

здрастик,

первоцвіт,

гугурзадика,

галантус,

колоколець,

білий ряст,

білки,

часничинка.

И заметьте – "підсніжник" это не "пролісок", это два разных растения, которые различаются цветом – "підсніжник" белый, а "пролісок" – голубой.

А латинское название рода растения Galanthus nivalis происходит от греческих слов, которые в переводе означают "молочно-цветочный" (гала – "молоко" и антос – "цветок") за цвет лепестков цветка.

В Украине растет три вида подснежника, которые распространены только в определенных регионах и все три – включены в Красную книгу Украины:

Подснежник Эльвеза (большой или южный) растет в Одесской и Николаевской областях.

Подснежник складчатый – растет в горах Крыма и заповеднике "Холодный Яр".

Подснежник белоснежный – распространен в Карпатах, на Подолье, Расточье, Полесье.

Итак, правильное украинское название – "підсніжник". Любуйтесь обильным цветением этого цветка ранней весной в лесах и парках и приобщитесь к ее сохранению – не рвите на не покупайте букетики на стихийных рынках.

