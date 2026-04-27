27 апреля, 22:03
Обновлено - 16:56, 28 апреля

"Підводити" или "підбивати" підсумки: как правильно сказать и при чем здесь карандаш

Алеся Кух
Основні тези
  • Правильное выражение в украинском языке – "підбивати підсумки".
  • Выражение "підводити підсумки" считается ненормативным и является калькой с русского языка.

В украинском языке есть немало постоянных изречений, которые не стоит менять. Ошибки в устоявшихся словосочетаниях не только искажают звучание, но и разрушают языковую традицию и суть фразы.

О том, как правильно рассказывать об итогах – "підбили" их или "підвели", рассказываем со ссылкой на malechko_shans.center.

Как говорить правильно – "підбивати підсумки" чи "підводити підсумки"?

В языке важны даже мелкие оттенки.– они формируют наше чувство точности и красоты слова. Часто мы слышим выражение "підбивати підсумки", но кое-кто говорит и "ппідводити підсумки". Кажется, что оба варианта понятны и правильны, но только один из них является нормативным.

Обратимся к словарям. Словари украинского языка (в частности СУМ-11 да СУМ-20 ) фиксируют устойчивое выражение– "підбивати підсумки".
  • Глагол "підбивати" в переносном значении означает "сводить вместе, обобщать, делать вывод".
  • Именно поэтому оно стало традиционным в сочетании с существительным "підсумки".

Вместо этого "підводити підсумки" – калька из русского "подводит итоги". Употребление этого варианта считается ненормативным, хотя и распространен в разговорной практике.

Примеры по литературе и публицистике подтверждают: авторы последовательно пользуются именно формой "підбивати підсумки". Это явилось своеобразным языковым стандартом.

Но кроме этого устойчивого выражения еще можно сказать:

  • підводити риску,
  • резюмувати,
  • підсумовувати.
Как шутят языковеды: "очі – підводять олівцем, а підсумки – підбивають". Запомните эту фразу как хитрик, чтобы больше не совершать эту языковую ошибку.

Итак, правильно и нормативно говорить: "підбивати підсумки". Форма "підводити підсумки" – это языковая ошибка, возникшая под влиянием другого языка. Выбирая аутентичный вариант, мы не только заботимся о чистоте украинского слова, но и подчеркиваем свою языковую внимательность.

Как здороваться на украинском правильно?

Устойчивые выражения в украинском языке присущи приветствиям и прощаниям. И их немало, несколько десятков – для разного времени суток, ситуаций, общества, формальные и неофициальные. Поэтому, здороваться можно по-разному.

Раньше мы рассказывали, что языковеды подчеркивают это, что правильные формы наиболее распространенных приветствий это: "Доброе утро", "Добрый день", "Добрый вечер", потому что это – устоявшиеся формы.

