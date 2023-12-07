Надо делать предметы более прикладными: что показало исследование в украинском образовании

Украина проходила в 2022 году международное исследование качества образования PISA-2022. Результаты оказались хуже, чем в 2018 году. Но это вполне предсказуемо.

Об этом 24 Каналу рассказала народный депутат Наталья Пипа. Известно, что в рамках этого исследования оценивают знания и умения 15-летних учеников к чтению, математике и научным дисциплинам. Его проводят раз в три года. Но из-за пандемии последнее исследование организовали в 2018 году.

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Какие результаты у украинских школьников

Как отметила Пипа, впервые Украина принимала участие в исследовании в 2018 году. Тогда разрыв между украинскими школьниками в городе и селе по знаниям математики составил около 2,5 лет. Именно поэтому этот предмет стал обязательным на ВНО.

Важно, что это исследование проверяет не столько знание, сколько умение применять его в жизни. Этим оно отличается от ВНО. Большинство украинских школьников могут сосчитать площадь круга и прямоугольника. Но когда есть задача вычислить площадь условной пиццы, а затем коробки к ней – то в около половины начинают проблемы.

Было влияние пандемии коронавируса и уже 2 года полномасштабной войны и постоянные стрессы. У нас снизилась компетенция чтения за четыре года. Мы и в математике, и в чтении должны искать пути выхода. Но должен подчеркнуть, что по всему миру случился спад. Вчера общалась с учителем физики из США. Говорит, что они замечают, что в старших классах проседает умение учиться. Это связано с дистанционным обучением и коронавирусом,

– сказала Пипа.

Читайте подробные результаты исследования качества украинского образования PISA-2022 в материале Образование24

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Очевидно, что сейчас нужно работать над психологической стойкостью детей и их концентрацией. Также важно, чтобы предметы стали более прикладными, чтобы дети понимали, как использовать эти знания в жизни.

Исходя из того, что у нас есть, будем работать. За 4 года мы не преодолели разрыв в математике между городом и селом. Полномасштабное вторжение и коронавирус усилили вызовы. Украинское образование и большинство учителей устойчивы и ищут пути, как передать знания и компетенции нашим детям и позаботиться за их психическое здоровье. Это первично, а дальше должны наверстывать знания,

– заметила Пипа.

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